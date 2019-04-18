獨／92%普悠瑪傷者已領醫療費 台鐵支付金額曝光

2019-04-18 11:20 聯合報 記者 聯合報 記者 曹悅華 ╱即時報導



台鐵普悠瑪翻覆近半年，台鐵局透露，在279位受傷旅客中，已有257位領取醫療費用，總金額達到6642萬，至於已簽切結書領到賠償金者則有47人。

台鐵局表示，今年3月27日開始，每周三、四台鐵派代表至台東縣政府社會處二樓設點，與傷患做一對一的醫療費用核銷；每天約可處理10件核銷案。

台鐵局說明，對受傷旅客賠償一是醫療費用，二是賠償金。醫療費用的給付立即兌現，因事故產生的醫療開支，只要在合理範圍內，台鐵便會負責；單據拿來，現場由專人核銷。若有疑義，像是購買保健食品等，會馬上開小組會議，由台鐵政風處、業務處等代表討論。

台鐵說，基本上拿單據來都會通過，包括看護費用、醫療單據、住院期間伙食費、出院後就診交通費、出院後就診所需的住宿費、證明書費用、特殊藥品及器材等，皆能立即開支票，平均半小時到一小時就能核銷完一位。目前279位傷患已有257位獲得醫療理賠，比例高達92.1%，已支付6642萬。

至於賠償金部分，像是受傷後減少的工作收入、增加生活支出、精神撫慰金、財損等都算在內。根據交通部最新審定函文，分為統包式、列舉式、外商協會審定三種，讓傷者選最有利自己的方案。一旦確定領取，就必須簽署切結書。

台鐵局補充，統包式指的是輕傷未住院者給付8萬元、輕傷住院者分一天到五天，給10萬到64萬不等；列舉式是逐一條列審核。新增的外商協會審定，是以國際通用ISS審查機制為標準，依照審定分數決定賠償金額，1分給15萬，最高分是16分賠償240萬，目前已有12位領取240萬賠償金額。