不懂「夫妻不相送」 不滿繼母沒替父送終反被摔到骨折

2019-04-18 11:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



張姓女子前年不滿繼母沒有替過世的父親送終，衝到繼母家大聲質問，被沒有血緣關係的繼母兒子架出門口摔落在地，導致她肩膀挫傷、鎖骨骨折，她事後提告，繼母的2個兒子被判刑拘役55日確定；民事部分，台北地方法院判2人應連帶賠償43萬餘元，可上訴。

張女提告主張，她長年定居美國，因為父親過世返台奔喪，她2017年2月底因為不滿繼母沒有替父親送終，大聲質問繼母，卻和繼母的兒子發生衝突，對方將她架出門口後摔落在地，導致她肩膀挫傷、鎖骨閉鎖性骨折。

她向法官指出，她年紀已經60多歲，復原速度緩慢，身體承受極大苦楚，僅8個月已經回診23次，加上她生活重心和事業都在美國，擔心美國的家務和工作受到拖累，要求對方賠償台幣148萬餘元、3萬6千餘元美金的醫藥費、看護費、車資、租金、不能工作損失、機票費、精神慰撫金等。

繼母兒子抗辯，張女擅自闖入母親住處大聲咆哮，出言侮辱甚至攻擊母親，兩人才會去碰觸張女的身體，導致張女跌倒受傷，兩人並不是故意傷害張女。另外，張女案發後仍多次在臉書上炫耀財富，又常和朋友打麻將，何來精神上的痛苦？另外，是張女無故到母親家挑釁，更在他們面前羞辱、質問母親，兩人恪守孝道無奈之下僅能全力保護母親，認為張女應負70%責任。

判決指出，證人作證表示，張女當時很大聲質問繼母，「你為什麼不去送爸爸，你是還想改嫁嗎？」當時繼母兒子回應，「如果你好好說話我就把你當姊姊，如果你不好好說話我就請你出去，這是我家」。