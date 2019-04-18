吊車脫鉤害操作員活活被壓死 老闆賠300萬獲緩起訴

2019-04-18 10:26 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



陳姓男子在桃園經營的零件工廠前年11月8日發生公安意外，吊掛作業時因突然脫鉤，大量模具傾倒導致張姓員工活活被壓死，檢方調查發現，陳身為負責人卻沒有提供寬敞空間、防止脫鉤設備，顯然有業務過失，但考量他坦然面對未卸責，已賠對方家屬300多萬元和解，予以緩起訴處分。

檢方調查，陳（66歲）聘雇張男擔任機器操作員，但工廠內模具堆放活動空間狹窄，起重機吊鉤沒有防止脫鉤裝置，也無防止人員進入吊掛物下方的措施。

當天早上10點多在施作吊掛模具時，吊鉤突然鬆脫飛落，層層堆疊的模具被撞翻往張方向掉，結果張無處可逃慘遭重壓，導致全身多處骨折併發氣血胸，消防到場時就已經沒有生命跡象，檢察官相驗後簽分偵辦。

而勞動部職安署調查認定，工廠模具堆放環境狹窄，對勞工活動、避難及救難有不利因素，不符合職業安全衛生設施規則，加上無防止脫鉤等等，陳身為實際負責人，有指揮、監督及管理責任，應注意而未注意規範，顯然業務上有疏失。