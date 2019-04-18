中一所前所長劉昌祺 臨檢酒店卻不裁罰涉圖利遭起訴

2019-04-18 10:19 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



台北地檢署偵辦中山警分局官警包庇色情業者弊案，今天第三波偵結，檢方另查出松山警分局防治組長劉昌祺，在擔任中山警分局中山一派出所所長期間，2011年8月10日臨檢酒店時發現有未成年少年在店內消費，卻因里長陳情而將轉送社會局公文壓下，讓業者不用被罰2萬元，依貪污治罪條例圖利罪起訴劉昌祺。

此外，中一所前員警侯朝斌、吳翊銘、楊智清、郜振傑等人，涉從2009年6月至2017年2月間，包庇「夜王」酒店，向業者紀炳場、李政忠、李景琪等人按月收費1萬5000元，檢方今依貪污等罪追加起訴7人，併案台北地院審理。

本案緣於日式「立邦酒店」涉嫌勾結人蛇集團媒介大陸、東南亞女子來台賣淫，專做日本客生意，檢調並查出有官警收賄；「立邦酒店」在搜索後改名「曉」繼續營業，業者每月行賄中山一派出所4萬元，三節加碼為8萬元，換取免臨檢、不取締。

北檢去年先起訴林崇成等10名官警及3名酒店業者，有官警證稱歷任中山一派出所長都有透過白手套收賄，所長們除包庇「立邦酒店」與「曉」，也向轄內的「星光閃閃」、「夜王酒店」收錢，收賄方式是按月透過管區找不同業者拿錢，再將錢交給「所長的白手套」，最後集中上繳所長朋分，涉案時間集中在2011至2014年，價碼同樣是每月4萬、三節8萬元。

檢調調查，楊文振自2001年1月至6月，擔任中山一派出所所長，劉昌祺則接替楊文振，自2001年6月至2013年1月擔任中山一所長，2人均涉嫌收取轄區酒店業者賄絡，包庇護航。

今年1月31日，檢方第二波偵結，依貪汙治罪條例起訴劉昌祺、楊文振、莊琦良、黃榮賢、曾紀勳等5名官警及酒店業者李政忠。

檢方另案查出，劉昌祺擔任中一所所長期間，2011年8月10日臨檢酒店時，發現有未成年少年在店內消費，明知酒店深夜不能容留少年，依規定要裁罰業者，卻因里長到場陳情指該名少年沒消費只是「借廁所」，而將轉送社會局公文壓下，讓業者不被裁罰，涉圖利罪，今依法起訴劉昌祺。