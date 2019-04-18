坐牢206天出獄 傅崐萁做的第一件事是…

2019-04-18 09:18 聯合報 記者 聯合報 記者 余衡 ╱即時報導



前花蓮縣長傅崐萁坐牢206天後，於今天早上8點51分步出花蓮監獄大門，妻子徐榛蔚在近500名支持者簇擁下，提前走到花監警衛室旁，透過縫隙不停向內探頭張望。