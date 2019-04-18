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傅崐萁炒股案入獄206天今出獄 與妻相擁身形明顯消瘦

國師唐綺陽預言郭台銘選總統成真 斷言韓國瑜未來會…

坐牢206天出獄 傅崐萁做的第一件事是…

2019-04-18 09:18聯合報 記者余衡╱即時報導

前花蓮縣長傅崐萁坐牢206天後，於今天早上8點51分步出花蓮監獄大門，妻子徐榛蔚在近500名支持者簇擁下，提前走到花監警衛室旁，透過縫隙不停向內探頭張望。

鐵門打開後檀島騎警配樂響起，傅崐萁立即伸手擁抱徐榛蔚，這一深擁長達近30秒，支持者瞬間爆出熱烈掌聲，高喊「傅縣長好！」「歡迎傅縣長回家！」目前傅正於監獄外對支持者發表談話。

徐榛蔚探頭等候傅崐萁。記者余衡／攝影
徐榛蔚探頭等候傅崐萁。記者余衡／攝影
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傅崐萁出獄後立即深擁妻子徐榛蔚30秒。記者余衡／攝影
傅崐萁出獄後立即深擁妻子徐榛蔚30秒。記者余衡／攝影
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傅崐萁走出花蓮監獄。記者余衡／攝影
傅崐萁走出花蓮監獄。記者余衡／攝影
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徐榛蔚傅崐萁監獄
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