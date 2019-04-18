股市金釵葉美麗涉掏空1.8億 以500萬元交保

2019-04-18 08:40 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



寶來證券創辦人、偏光板大廠誠美材副董葉美麗，被控利用誠美材子公司茂豐、茂宇名義，涉嫌與女兒的海外公司進行虛假交易，掏空2家子公司資產，另勾串立委蘇震清助理買股套用資金，造成誠美材重大損失1.8億元；葉女今天凌晨依違反證交法罪移送台北地檢署複訊，檢方訊後，今凌晨諭令葉美麗以500萬元交保併限制出境、出海。

台北地檢署昨指揮調查局新北市調查處兵分6路搜索茂豐、茂宇、郡宏光電等6個地點，約談葉及女兒郭雅雯、立委助理賴麗團、郡宏負責人林勇任4人及9名證人。檢方訊後，諭令林勇任以500萬元交保併限制出境、出海；郭雅雯以50萬元交保、賴麗團以30萬元交保。

葉美麗於2018年間，透過茂豐向郡宏光電購買「ITO導電膜」產品，交易價金為251萬美元（約台幣7千萬），檢調查出，這批產品早已過時，根本賣不出去，由於葉女身兼郡宏董事，懷疑巧立名目掏空資產。

同年9月，葉美麗又透過茂豐向英屬維京群島的BD公司購買「ITO原膜」，價金為286萬美元（約台幣8千8百萬），資金先匯往BD公司香港帳戶，再轉匯回郡宏光電；檢調查出，BD負責人是葉的女兒郭雅雯，該筆交易的文件與合約均是假造，涉及關係人交易。

此外，葉美麗在同年10月，找來人頭賴麗團先以每股7元，向郡宏光電公司購買6千張股票，再以每股10元賣給賴麗團，賴女再以每股15元高價，將股票轉賣給茂豐、茂宇公司，估計葉女從中獲利3千萬元。