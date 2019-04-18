股市金釵葉美麗涉掏空1.8億送北檢 恐重金保釋

2019-04-18 01:27 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



寶來證券創辦人、偏光板大廠誠美材副董葉美麗，被控利用誠美材子公司茂豐、茂宇名義，涉嫌與女兒的海外公司進行虛假交易，掏空2家子公司資產，另勾串立委蘇震清助理買股套用資金，造成誠美材重大損失1.8億元；調查局新北市調查處昨天搜索茂豐、茂宇、郡宏光電等6個地點，約談葉及女兒共13人，葉女今天凌晨依違反證交法罪移送北檢漏夜偵訊，預料將有交重保處分。

葉美麗移送台北地檢署時，面對媒體態度從容，對於媒體詢問都以微笑帶過，她身上的珠寶項鍊價值不斐，襯托女強人霸氣。同案約談包括葉美麗女兒郭雅雯、蘇震清賴姓女助理、郡宏光電負責人林勇任，他們與葉美麗母女都列證交法被告。

誠美材前陣子爆發董座何昭陽與葉美麗經營權之爭，何昭陽質疑葉美麗財務不透明，調查人員昨天搜索葉美麗辦公室時，查扣電腦過濾，發現葉美麗在何昭陽提出質疑後，曾匯款7千萬元給公司，讓誠美材損失降為1億餘元。

葉美麗是證券圈的傳奇人物，她最早僅是遠東證券的寫單員，因緣際會當上營業員後，透過已故股市聞人翁大銘認識雷伯龍、富邦蔡家、新光人壽等大客戶，創下單月可領1千萬元獎金的紀錄，被封為股市「4大金釵」，葉女過去在證券業叱吒風雲，一天可調集30億資金，後來與已故寶來證券董事長白文正結識，育有一子白介芃。

葉美麗於2018年間，透過茂豐向郡宏光電購買「ITO導電膜」產品，交易價金為251萬美元（約台幣7千萬），檢調查出，這批產品早已過時，根本賣不出去，由於葉女身兼郡宏董事，懷疑巧立名目掏空資產。

同年9月，葉美麗又透過茂豐向英屬維京群島的BD公司購買「ITO原膜」，價金為286萬美元（約台幣8千8百萬），資金先匯往BD公司香港帳戶，再轉匯回郡宏光電；檢調查出，BD負責人是葉的女兒郭雅雯，該筆交易的文件與合約均是假造，涉及關係人交易。

此外，葉美麗在同年10月，找來人頭賴麗團先以每股7元，向郡宏光電公司購買6千張股票，再以每股10元賣給賴麗團，賴女再以每股15元高價，將股票轉賣給茂豐、茂宇公司，估計葉女從中獲利3千萬元。