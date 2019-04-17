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科技廠主管妄想雙妻 逼老婆簽協議讓小三搬入

2019-04-17 23:46聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄某科技大廠陳姓主管涉嫌外遇曾姓女下屬，陳竟以離婚要脅元配簽下「三方共同生活協議書」，讓曾女住進屋簷下，直到曾女變心改嫁別人，陳控訴侵占罪才曝光姦情；陳妻認為嚴重侵害配偶權，向曾女提告求償60萬元，高雄地院審理後，判曾女應賠陳的妻子20萬元，可上訴。

據了解，曾女的丈夫也曾怒對陳姓男子提告，不過法官認為曾女原本就想離婚，刑事妨害家庭部分判陳無罪確定，民事求償仍在二審審理中。

陳的妻子提告主張，曾姓女子為陸籍配偶，來台後與丈夫任職同間科技廠，兩人從2015年11月起交往，曾約定合資購屋，多次出遊，並以LINE互傳愛意情濃的對話，2016年間，丈夫以離婚為要脅逼要答應讓曾女搬入，僅藉口說「曾女一人在外面有點怕，只是要有伴」，隱瞞交往情形。

陳妻表示，直到看見丈夫告曾女侵占罪，寄來家中的不起訴處分書，才知道兩人竟在交往，因此感受莫大痛苦，還診斷出憂鬱症、失眠症及功能性消化不良，請求曾女賠償撫慰金60萬元。

曾女供稱，是陳姓男子不顧雙方都已婚，主動展開熱烈追求，且2016年4月簽訂三方共同生活協議書，陳妻取得房產、財物，並明訂「曾女不得與陳生小孩」、「陳不得因曾女而拋棄妻子&兩位女兒」、「陳妻不得拒絕曾女參與家庭旅遊」、「陳妻與曾女不得爭執」等，顯見陳妻是取得大量財物，同意陳邀請外遇對象入住，陳妻早已拋棄配偶權，不得再請求賠償。

法官審理認為，陳姓男子確實隱瞞與曾女交往的事，僅對妻子說「曾女需要人作伴」、「曾女住進來也可以看顧妳」來遊說，且陳妻曾去就診說「今年1月開始覺得先生怪怪的，手機都不讓我看，至2月時，先生向我提議，要讓一位女生住進家裡，並表示他們關係單純」，顯示陳妻簽協議書時根本不知兩人私下交往。法官考量曾女名下有股票、房子等，現無工作，判應賠陳妻20萬元。

高雄某科技大廠陳姓主管涉嫌外遇曾姓女下屬，要脅老婆簽下「三方共同生活協議書」，陳...
高雄某科技大廠陳姓主管涉嫌外遇曾姓女下屬，要脅老婆簽下「三方共同生活協議書」，陳妻後來向曾女求償，高雄地院判曾女應賠20萬元。示意圖／Ingimage
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離婚外遇憂鬱症
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