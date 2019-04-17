股市金釵葉美麗母女涉掏空 女兒晚間移送偵訊

2019-04-17 23:45 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



寶來證券創辦人、偏光板大廠誠美材副董葉美麗，被控利用誠美材子公司茂豐、茂宇名義，涉嫌與女兒的海外公司進行虛假交易，掏空2家子公司資產，另勾串立委蘇震清助理買股套用資金，造成誠美材重大損失；調查局新北市調查處今天搜索茂豐、茂宇、郡宏光電等6個地點，約談葉及女兒共13人，葉的女兒郭雅雯晚間依違反證交法罪移送北檢漏夜偵訊。

同案約談包括立委蘇震清的賴姓女助理、郡宏光電負責人林勇任，他們與葉美麗母女都列證交法被告，不排除會遭檢方強制處分，其餘9名證人訊後請回。

誠美材因經營權之爭，導致資金周轉困難，會計師基於「存在重大不確定性」，對財報出具保留意見，證交所日前宣布將誠美材列為全額交割股。

葉美麗是證券圈傳奇人物，她最早僅是遠東證券的寫單員，因緣際會當上營業員後，透過已故股市聞人翁大銘認識雷伯龍、富邦蔡家、新光人壽等大客戶，創下單月可領1000萬元獎金紀錄，被封為股市「四大金釵」，葉女過去在證券業叱吒風雲，一天可調集30億元資金，後來與已故寶來證券董事長白文正結婚，育有一子白介芃。

葉美麗於2018年間，透過茂豐向郡宏光電購買「ITO導電膜」產品，交易價金為251萬元美金，檢調查出，這批產品早已過時，根本賣不出去，由於葉女身兼郡宏董事，懷疑巧立名目掏空資產。

同年9月，葉美麗又透過茂豐向英屬維京群島的BD公司購買「ITO原膜」，價金為286萬元美金，資金先匯往BD公司香港帳戶，再轉匯回郡宏光電；檢調查出，BD負責人是葉的女兒郭雅雯，該筆交易的文件與合約均是假造，涉及關係人交易。