昔股市四大金釵 葉美麗涉掏空被約談

2019-04-18 00:53 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ／台北報導



葉美麗的女兒郭雅雯（圖）晚上移送北檢複訊。 記者蘇健忠／攝影 分享 facebook

偏光板大廠誠美材副董葉美麗被控利用子公司與女兒設立的海外公司進行虛假交易，掏空子公司資產，另勾串立委助理套用公司資金，造成誠美材損失兩億餘元。台北地檢署昨天兵分六路搜索，約談葉美麗母女等十三人，依違反證交法特別背信罪偵辦。

台北地檢署檢察官郭進昌昨指揮調查局新北市調查處搜索茂豐、茂宇、郡宏光電等六個地點，約談葉美麗、葉美麗女兒郭雅雯、立委蘇震清助理賴麗團、郡宏光電負責人林勇任等四人，四人列被告；另約談九名證人後請回。

葉美麗曾被封為股市「四大金釵」，還出版「股市金釵的十堂課」，過去在證券業叱吒風雲。

此次她被控涉嫌掏空公司資產，包括在二○一八年八月間，透過茂豐向郡宏光電購買一批「ＩＴＯ導電膜」產品，交易價金為二五一萬美金（約台幣七千萬元），檢調查出，這批產品早已過時，根本賣不出去，只能放在倉庫當廢料，由於葉女身兼郡宏董事，檢調懷疑葉女巧立名目掏空資產。

此外，同年九月間，葉美麗透過茂豐向英屬維京群島的寶兌公司（簡稱ＢＤ）購買「ＩＴＯ原膜」，價金為二八六萬美金（約台幣八千八百萬元），資金匯往ＢＤ公司香港帳戶，再轉匯回郡宏光電公司；檢調查出，ＢＤ公司負責人是葉的女兒郭雅雯，交易文件與合約均疑假造，涉及關係人交易。

更令辦案人員意外的是，葉美麗女兒的海外公司ＢＤ，曾出現在二○一六年震驚全球的巴拿馬文件中。

此外，葉美麗在同年先以每股七元向郡宏光電購買六千張股票，用每股十元賣給賴麗團，之後賴麗團再以每股十五元賣回給茂豐、茂宇公司，藉低買高賣套利。

誠美材前陣子爆發董座何昭陽與葉美麗經營權之爭，今年一月十四日，誠美材召開臨時董事會，撤換何改讓葉女擔任董座；不過，何向台北地院聲請假處分獲准，抗告高院中，目前仍由何暫時保有董事長職位。