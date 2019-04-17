法官收賄案外案更狂 牽線員警遭毒販妻控性侵

2019-04-17 21:20 聯合報 記者 聯合報 記者 王宏舜 ╱即時報導



高等法院花蓮分院前法官林德盛爭議不斷。 聯合報系資料照片 分享 facebook

高等法院花蓮分院前法官林德盛被控利用審理機會，以改判無罪向被告收賄，花蓮地院認定林共同收賄62萬元，依貪汙治罪條例判他12年徒刑。高院更一審認定林趁父喪收受曾姓毒販妻子10萬元奠儀，敗壞官箴，讓司法界蒙羞，依不違背職務收賄罪改判10年徒刑，併科罰金120萬元，褫奪公權5年，犯罪所得沒收。本案還衍生曾妻控牽線的警察王文俊性侵案外案，王坦承和曾妻是「男女朋友」，性侵證據不足，王無罪。

林德盛2006年擔任花高刑事庭法官時，承辦曾姓男子販毒案，吉安分局刑事組小隊長王文俊告知曾妻願送錢，希望審判時能做出對曾有利的判決。王安排曾妻與林在花蓮市一家卡拉OK店見面，同行的包括林的密友陳燕華，4人約定條件，林留下名片，陳女與曾妻互留電話。

曾妻以林父親過世名義，包了10萬元的白包給他，丈夫在2007年12月25日二審宣判時，原本販賣第一級毒品部分從10年徒刑改判無罪，但販售二級毒品部分仍維持9年徒刑。但曾無罪部分後來遭最高法院撤銷、發回更審，犯一級毒品部分改判8年徒刑，曾逃亡中國，2012年過世前都沒再踏上台灣。

曾妻不滿花了錢還「家破人亡」，2012年6月27日告發本案。曾妻另控王文俊藉詞稱宿舍內有他替曾所準備的訴狀要給她過目，並說這都是他的功勞，卻強拉她進宿舍房間性侵，威脅「妳丈夫的生死都掌握在我手中」。

王文俊坦承性交，但否認性侵，聲稱因職務關係而結識曾妻，2005年5月間交往而成了情侶，他還帶對方的小孩出遊。他說，雙方持續密切往來，如果真的有性侵，怎麼還會保持聯絡、帶小孩一塊來。

花蓮地院審理時，曾妻不反駁和王出遊，解釋「他對我有愧疚，害我丈夫去關」，而她有3個小孩又沒人照顧，是王「死不要臉要帶我跟小孩去」。曾妻指責王利用丈夫身陷囹圄，多次索討賄款，花院認為在這種背景情況下，她對於王心懷芥蒂，怎會帶小孩一起出遊，這有違常情，王的說法有可信之處。

因沒有其他證據佐證王性侵，花蓮地院判王無罪。高院花蓮分院認為陳姓證人曾詢問王「你這樣執法人員跟人家騙錢，還跟人家騎（台語），你這樣對嗎？」，王回答「拍謝、拍謝啦，做就做了，看能不能用金錢來彌補（台語）」，無法從有和解之意來認定強制性交，去年駁回檢方上訴確定。