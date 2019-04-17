無業男被收留 竟偷室友70萬現金勞力士手表

2019-04-17 19:36 聯合報 記者 聯合報 記者 蔡翼謙 ╱即時報導



北市23歲曾姓男子去年在友人餐敘中認識29歲張姓男子，兩人一見如故，相談甚歡，但張男當時無業且居無定所，曾男好心收留，提供住處，沒想到上月曾男出遊時，張男竟偷走曾男70萬元現金及一隻勞力士「綠水鬼」手表，警方獲報調查，發現張男可疑，果然隔日張男親自到派出所坦承犯行，被依竊盜等罪嫌送辦。

曾男向警方說，上月中與張男及友人出發環島，途中張男稱要回南部，先行離開，本月12日回家發現家門未關，進家查看發現70萬元現金及一隻勞力士「綠水鬼」手表遭竊，當天等張男返家後，張男還說「自己180萬元現金也不見了！」兩人一同到派出所報案。

警方指出，曾男住在台北市中山區民權東路某公寓，未與家人同住，上月12日張男及曾男兩人到派出所報案，因失竊金額頗大，隨即成立專案小組偵辦，發現張男涉有重嫌，隔天準備前往逮捕時，就見張男就在曾男陪同下，到派出所坦承犯行。

張男到案供稱，自己只是好玩，想開玩笑，才把曾男東西藏起來，沒有要偷竊的念頭，沒想到後果那麼嚴重。