親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／首扛三棒王柏融就開轟 網友妙解原因在此

蘋果CEO庫克打電話給郭台銘 關心選總統一事

無業男被收留 竟偷室友70萬現金勞力士手表

2019-04-17 19:36聯合報 記者蔡翼謙╱即時報導

北市23歲曾姓男子去年在友人餐敘中認識29歲張姓男子，兩人一見如故，相談甚歡，但張男當時無業且居無定所，曾男好心收留，提供住處，沒想到上月曾男出遊時，張男竟偷走曾男70萬元現金及一隻勞力士「綠水鬼」手表，警方獲報調查，發現張男可疑，果然隔日張男親自到派出所坦承犯行，被依竊盜等罪嫌送辦。

曾男向警方說，上月中與張男及友人出發環島，途中張男稱要回南部，先行離開，本月12日回家發現家門未關，進家查看發現70萬元現金及一隻勞力士「綠水鬼」手表遭竊，當天等張男返家後，張男還說「自己180萬元現金也不見了！」兩人一同到派出所報案。

警方指出，曾男住在台北市中山區民權東路某公寓，未與家人同住，上月12日張男及曾男兩人到派出所報案，因失竊金額頗大，隨即成立專案小組偵辦，發現張男涉有重嫌，隔天準備前往逮捕時，就見張男就在曾男陪同下，到派出所坦承犯行。

張男到案供稱，自己只是好玩，想開玩笑，才把曾男東西藏起來，沒有要偷竊的念頭，沒想到後果那麼嚴重。

警方表示，兩人到派出所時，曾男表示失竊現金及手表，張男都已經歸還，想要撤告，但因張男犯下竊盜罪嫌屬公訴罪，另還謊稱自己也遭竊180萬元，想假裝受害者掩飾犯行，詢後將張男依竊盜、誣告罪嫌送法辦。

張男趁曾男出遊時偷走70萬現金及一隻勞力士「綠水鬼」手表，警方獲報隔日，張男就在...
張男趁曾男出遊時偷走70萬現金及一隻勞力士「綠水鬼」手表，警方獲報隔日，張男就在曾男陪同下，到派出所坦承犯行。記者蔡翼謙／翻攝
分享
張男趁曾男出遊時偷走70萬現金及一隻勞力士「綠水鬼」手表，警方獲報隔日，張男就在...
張男趁曾男出遊時偷走70萬現金及一隻勞力士「綠水鬼」手表，警方獲報隔日，張男就在曾男陪同下，到派出所坦承犯行。記者蔡翼謙／翻攝
分享
分享
分享

竊盜北市偷竊
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

蘆竹王陽明翻版 酒後對員警做猥褻動作被嚴辦

2019-04-17 20:36

計程車司機不跳表亂喊價 乘客拒付被載返車站毆打

2019-04-17 20:13

全台第一酒駕男！ 11次拒酒測遭罰90萬祖厝被查封

2019-04-17 19:34

拖欠拒繳酒駕罰鍰 他「馬3」 被扣車立馬付完

2019-04-17 19:27

五股垃圾山死灰復燃？ 窩藏職業賭場警逮25人

2019-04-17 18:02

酒駕民眾罰鍰繳了嗎？ 執行官查封房子、扣薪強力執行

2019-04-17 18:01

不把警察放眼裡 房客不滿斷電竟亮刀恐嚇房東

2019-04-17 17:57

勝威集團吸金3、4億元 主嫌李承孺等3人羈押禁見

2019-04-17 17:48

烏龍一樁！信眾錯將開基主祀神像當分尊請出宮廟吃官司

2019-04-17 17:43

他欠9萬酒駕罰鍰 行政執行官「到府封屋」

2019-04-17 17:36

昔股市四大金釵葉美麗涉背信洗錢 今遭檢調搜索約談

2019-04-17 16:59

溺斃1歲半兒子伴屍長蛆 年輕媽不報警竟上網求助

2019-04-17 16:15

傳訊息恫嚇直播主 粉絲：放喝醉照片讓妳爆紅

2019-04-17 15:56

肇事傷人後下車逃逸 兩天後又偷車肇逃判2年6月

2019-04-17 14:52

經營權之爭？股市四大金釵葉美麗 涉掏空洗錢遭約談

2019-04-17 14:38

買凶赴陸潑酸執「私」法 徵信社調查員判5年8月

2019-04-17 13:55

誠美材經營權之爭 「股市四大金釵」葉美麗遭約談

2019-04-17 13:37

黨產條例立法正當？ 法院要求黨產會「講清楚」

2019-04-17 13:36

藝人胡睿兒吸麻又性侵 緩起訴撤銷判2月

2019-04-17 12:54

李敖子女官司不斷 李戡告李文誹謗判拘役30日

2019-04-17 12:32

惡火燒出租屋 房東怒求償卻因這理由被法官駁回

2019-04-17 12:31

墾丁泊逸度假酒店法拍臨時喊停 業界觀望

2019-04-17 11:30

飆車族亂竄還撞傷員警 桃園7屁孩遭公共危險起訴

2019-04-17 11:20

宣判前臨時賠100萬 燒死2人無期變15年

2019-04-17 11:07

檢察官一審好累？ 劍青檢改要提改革白皮書

2019-04-17 10:48

台北車站350萬黑吃黑搶案 主嫌等人涉詐欺遭起訴

2019-04-17 10:27

豆奶攤民雄店案 嘉義地檢：近日將偵查終結

2019-04-17 10:17

勝威集團涉嫌吸金3、4億元 中檢聲押李承孺等3人

2019-04-17 10:16

老爸生前性侵3歲女童 兒忘拋棄繼承得替亡父賠40萬

2019-04-17 09:02

渣男裝香奈兒經銷商 狠詐癡心熟女42萬

2019-04-17 08:15

小燈泡案律師 聲請停止審判

2019-04-17 01:02

鈕承澤抗告限制出境被駁

2019-04-17 00:22

大法官人選 檢協會法務部推薦呂丁旺、朱富美

2019-04-16 23:05

法院飭回擄董娘嫌犯 北檢：有依法逮補提即時抗告

2019-04-16 22:54

控翁重鈞家族企業賣軍糧 蔡易餘判賠20萬

2019-04-16 22:16

蔡易餘質疑農糧署圖利玉豐公司 翁重鈞提告獲賠20萬元

2019-04-16 20:37

徐乃麟飆罵案觸動 臉書怨職場霸凌遭告無罪確定

2019-04-16 17:52

高雄6月嬰遭撞頭腦死 母竟袒護狠父「不打小孩」

2019-04-16 17:52

控翁重鈞家族賣軍糧大賺11億 這名綠委得賠償20萬元

2019-04-16 17:49
看更多

熱門文章

影／2車凌晨被推入東石港海中 駕駛疑被接走

2019-04-17 11:22

研究生吃了早餐後死亡 家屬：店家沒道歉還重開張

2019-04-17 09:00

6歲廟口赤腳賣金紙躲警察 今榮錦返鄉任警分局長

2019-04-17 15:56

彩券行竟販毒 議員徐立信踢爆雙北9家彩券行買得到毒品

2019-04-17 11:05

阿公為何想不開？ 幸帝爺保佑村長勇敢跳入急流救援

2019-04-16 22:39

藝人鮪魚提告辜莞允拍私密照轉傳男友 警受理報案

2019-04-17 11:31

誰敢說新警服像保全！中警神雕俠侶穿上HOLD住全場

2019-04-17 11:39

全台第一酒駕男！ 11次拒酒測遭罰90萬祖厝被查封

2019-04-17 19:34

獨居老婦陳屍住處 屋門玻璃遭打破

2019-04-17 10:26

傳播妹「我不賣的」 廚師在包廂內硬上

2019-04-17 11:49

誤會湯碗有特殊作用 他糗爆光速逃離便當店

2019-04-17 13:03

影／追殺？東石碼頭發現2車落海 有槍枝毒品磅秤

2019-04-17 09:50

經營權之爭？股市四大金釵葉美麗 涉掏空洗錢遭約談

2019-04-17 14:38

Airbnb房東下藥猥褻性侵2男 遭判10年徒刑

2019-04-16 22:54

老爸生前性侵3歲女童 兒忘拋棄繼承得替亡父賠40萬

2019-04-17 09:02

影／國道驚傳槍擊 參加大甲媽回鑾後北返車身連中8槍

2019-04-17 11:36

豆奶攤奪人命又改招牌開張？嘉義縣府：確定已易主

2019-04-17 12:59

彰化鄉代經營仲介業遭控不軌 涉嫌下藥性侵印尼女移工

2019-04-17 00:36

豆奶攤民雄店案 嘉義地檢：近日將偵查終結

2019-04-17 10:17

「蘆竹王陽明」猥褻辱警翻版再添一樁 被害人換台南警

2019-04-17 13:02

誠美材經營權之爭 「股市四大金釵」葉美麗遭約談

2019-04-17 13:37

數學系畢業生 賭博網站領高薪

2019-04-17 00:00

50元豬排鐵板麵為他「量身訂做」？ 老闆娘暖心料理讓男大生淚崩

2019-04-17 13:57

影／東石漁港2車落海 疑與國道槍擊案有關

2019-04-17 14:39

硬上應召女辯有經過同意 法官：怎可能「無償」

2019-04-17 12:53

參加媽祖遶境自貨車跌落 崁頂鄉代會副主席送醫不治

2019-04-17 19:13

送法官10萬「奠儀」販一級毒品變無罪 法界蒙羞

2019-04-17 13:48

板橋公寓起火 2樓陽台救出兩大人一小童

2019-04-17 08:26

「玩遊戲賺大錢」勝威吸金數億遭搜索

2019-04-17 00:07

新北樹林14月大女嬰「霸凌」9月大男嬰 社會局致歉

2019-04-17 12:06

高雄機車火警 嫌犯Line留言「你家今天一定會火燒家」

2019-04-17 09:30

誤會偷竊？美式賣場安管、顧客推擠

2019-04-17 00:55

宣判前臨時賠100萬 燒死2人無期變15年

2019-04-17 11:07

倒車車底傳來怪聲 網友下車一看嚇壞「母湯了」

2019-04-17 20:26

勝威集團涉嫌吸金3、4億元 中檢聲押李承孺等3人

2019-04-17 10:16

昔股市四大金釵葉美麗涉背信洗錢 今遭檢調搜索約談

2019-04-17 16:59

墾丁泊逸度假酒店法拍臨時喊停 業界觀望

2019-04-17 11:30

李敖子女官司不斷 李戡告李文誹謗判拘役30日

2019-04-17 12:32

消防猛男拍微電影 有沒有住警器結果大不同

2019-04-17 18:04

黨產條例立法正當？ 法院要求黨產會「講清楚」

2019-04-17 13:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top