全台第一酒駕男！ 11次拒酒測遭罰90萬祖厝被查封

2019-04-17 19:34 聯合報 記者 聯合報 記者 何烱榮 ╱即時報導



全台第一酒駕男的封號，他當之無愧！彰化縣林姓男子最近4年內被查獲酒駕次數多達11次，監理機關裁罰累計90萬元，他都拒繳，行政執行署彰化分署執行官到林家查封他名下唯一的三合院老宅，林男懇求說，三合院是父親留下的祖厝，拜託不要拍賣，他也因長期酗酒罹患下咽癌，希望給他一次機會。

「根據行政執行署清查，林姓男子是全國第一名，他創下全台積欠酒駕罰鍰最高紀錄。」彰化執行分署主任執行官胡天賜今天說，林男從民國104年到107年被查獲11次酒駕，都拒絕酒測，被監理機關陸續裁罰，其中3張各6萬元、8張各9萬元，因一直拒絕到案繳納罰鍰，被列為專案執行對象。

執行處查出林男的車輛已報廢，但名下有1棟未辦保存登記的三合院執行官到林家執行財產查封三合院，及住家內的攪拌器、磨豆米機等動產時，看到林男的處境非常同情。

林男向執行官苦苦哀求，表示他因長期酗酒，已檢查出罹患下咽癌，需定期至醫院做電療、化療，不敢再常常喝酒了，去看病也是搭別人的車去，生活都靠妻兒工作收入接濟，「三合院是父親留給我的祖厝，拜託不要拍賣」。

執行官對林男表明愛莫能助，必需依法繼續執行，希望他誠實面對自己酒駕的法律責任。胡天賜說，事後執行官通報林男目前的生活狀況確實不佳，彰化執行分署透過弱勢關懷機制，將林男轉介給彰化縣政府社會處評估處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康