親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／首扛三棒王柏融就開轟 網友妙解原因在此

蘋果CEO庫克打電話給郭台銘 關心選總統一事

全台第一酒駕男！ 11次拒酒測遭罰90萬祖厝被查封

2019-04-17 19:34聯合報 記者何烱榮╱即時報導

全台第一酒駕男的封號，他當之無愧！彰化縣林姓男子最近4年內被查獲酒駕次數多達11次，監理機關裁罰累計90萬元，他都拒繳，行政執行署彰化分署執行官到林家查封他名下唯一的三合院老宅，林男懇求說，三合院是父親留下的祖厝，拜託不要拍賣，他也因長期酗酒罹患下咽癌，希望給他一次機會。

「根據行政執行署清查，林姓男子是全國第一名，他創下全台積欠酒駕罰鍰最高紀錄。」彰化執行分署主任執行官胡天賜今天說，林男從民國104年到107年被查獲11次酒駕，都拒絕酒測，被監理機關陸續裁罰，其中3張各6萬元、8張各9萬元，因一直拒絕到案繳納罰鍰，被列為專案執行對象。

執行處查出林男的車輛已報廢，但名下有1棟未辦保存登記的三合院執行官到林家執行財產查封三合院，及住家內的攪拌器、磨豆米機等動產時，看到林男的處境非常同情。

林男向執行官苦苦哀求，表示他因長期酗酒，已檢查出罹患下咽癌，需定期至醫院做電療、化療，不敢再常常喝酒了，去看病也是搭別人的車去，生活都靠妻兒工作收入接濟，「三合院是父親留給我的祖厝，拜託不要拍賣」。

執行官對林男表明愛莫能助，必需依法繼續執行，希望他誠實面對自己酒駕的法律責任。胡天賜說，事後執行官通報林男目前的生活狀況確實不佳，彰化執行分署透過弱勢關懷機制，將林男轉介給彰化縣政府社會處評估處理。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

行政執行署彰化分署執行官到積欠酒駕罰鍰達90萬元的林姓男子住處，查封他名下的三合...
行政執行署彰化分署執行官到積欠酒駕罰鍰達90萬元的林姓男子住處，查封他名下的三合院祖厝。照片／彰化執行分署提供
分享
行政執行署彰化分署執行官到積欠酒駕罰鍰達90萬元的林姓男子住處，查封他名下的三合...
行政執行署彰化分署執行官到積欠酒駕罰鍰達90萬元的林姓男子住處，查封他名下的三合院祖厝及屋內動產。照片／彰化執行分署提供
分享
行政執行署彰化分署執行官到全台積欠酒駕罰鍰最多的林姓男子住處，查封他名下的三合院...
行政執行署彰化分署執行官到全台積欠酒駕罰鍰最多的林姓男子住處，查封他名下的三合院祖厝及動產。照片／彰化執行分署提供
分享

酒駕老宅
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

蘆竹王陽明翻版 酒後對員警做猥褻動作被嚴辦

2019-04-17 20:36

計程車司機不跳表亂喊價 乘客拒付被載返車站毆打

2019-04-17 20:13

無業男被收留 竟偷室友70萬現金勞力士手表

2019-04-17 19:36

拖欠拒繳酒駕罰鍰 他「馬3」 被扣車立馬付完

2019-04-17 19:27

五股垃圾山死灰復燃？ 窩藏職業賭場警逮25人

2019-04-17 18:02

酒駕民眾罰鍰繳了嗎？ 執行官查封房子、扣薪強力執行

2019-04-17 18:01

不把警察放眼裡 房客不滿斷電竟亮刀恐嚇房東

2019-04-17 17:57

勝威集團吸金3、4億元 主嫌李承孺等3人羈押禁見

2019-04-17 17:48

烏龍一樁！信眾錯將開基主祀神像當分尊請出宮廟吃官司

2019-04-17 17:43

他欠9萬酒駕罰鍰 行政執行官「到府封屋」

2019-04-17 17:36

昔股市四大金釵葉美麗涉背信洗錢 今遭檢調搜索約談

2019-04-17 16:59

溺斃1歲半兒子伴屍長蛆 年輕媽不報警竟上網求助

2019-04-17 16:15

傳訊息恫嚇直播主 粉絲：放喝醉照片讓妳爆紅

2019-04-17 15:56

肇事傷人後下車逃逸 兩天後又偷車肇逃判2年6月

2019-04-17 14:52

經營權之爭？股市四大金釵葉美麗 涉掏空洗錢遭約談

2019-04-17 14:38

買凶赴陸潑酸執「私」法 徵信社調查員判5年8月

2019-04-17 13:55

誠美材經營權之爭 「股市四大金釵」葉美麗遭約談

2019-04-17 13:37

黨產條例立法正當？ 法院要求黨產會「講清楚」

2019-04-17 13:36

藝人胡睿兒吸麻又性侵 緩起訴撤銷判2月

2019-04-17 12:54

李敖子女官司不斷 李戡告李文誹謗判拘役30日

2019-04-17 12:32

惡火燒出租屋 房東怒求償卻因這理由被法官駁回

2019-04-17 12:31

墾丁泊逸度假酒店法拍臨時喊停 業界觀望

2019-04-17 11:30

飆車族亂竄還撞傷員警 桃園7屁孩遭公共危險起訴

2019-04-17 11:20

宣判前臨時賠100萬 燒死2人無期變15年

2019-04-17 11:07

檢察官一審好累？ 劍青檢改要提改革白皮書

2019-04-17 10:48

台北車站350萬黑吃黑搶案 主嫌等人涉詐欺遭起訴

2019-04-17 10:27

豆奶攤民雄店案 嘉義地檢：近日將偵查終結

2019-04-17 10:17

勝威集團涉嫌吸金3、4億元 中檢聲押李承孺等3人

2019-04-17 10:16

老爸生前性侵3歲女童 兒忘拋棄繼承得替亡父賠40萬

2019-04-17 09:02

渣男裝香奈兒經銷商 狠詐癡心熟女42萬

2019-04-17 08:15

小燈泡案律師 聲請停止審判

2019-04-17 01:02

鈕承澤抗告限制出境被駁

2019-04-17 00:22

大法官人選 檢協會法務部推薦呂丁旺、朱富美

2019-04-16 23:05

法院飭回擄董娘嫌犯 北檢：有依法逮補提即時抗告

2019-04-16 22:54

控翁重鈞家族企業賣軍糧 蔡易餘判賠20萬

2019-04-16 22:16

蔡易餘質疑農糧署圖利玉豐公司 翁重鈞提告獲賠20萬元

2019-04-16 20:37

徐乃麟飆罵案觸動 臉書怨職場霸凌遭告無罪確定

2019-04-16 17:52

高雄6月嬰遭撞頭腦死 母竟袒護狠父「不打小孩」

2019-04-16 17:52

控翁重鈞家族賣軍糧大賺11億 這名綠委得賠償20萬元

2019-04-16 17:49
看更多

熱門文章

影／2車凌晨被推入東石港海中 駕駛疑被接走

2019-04-17 11:22

研究生吃了早餐後死亡 家屬：店家沒道歉還重開張

2019-04-17 09:00

6歲廟口赤腳賣金紙躲警察 今榮錦返鄉任警分局長

2019-04-17 15:56

彩券行竟販毒 議員徐立信踢爆雙北9家彩券行買得到毒品

2019-04-17 11:05

阿公為何想不開？ 幸帝爺保佑村長勇敢跳入急流救援

2019-04-16 22:39

藝人鮪魚提告辜莞允拍私密照轉傳男友 警受理報案

2019-04-17 11:31

誰敢說新警服像保全！中警神雕俠侶穿上HOLD住全場

2019-04-17 11:39

全台第一酒駕男！ 11次拒酒測遭罰90萬祖厝被查封

2019-04-17 19:34

獨居老婦陳屍住處 屋門玻璃遭打破

2019-04-17 10:26

傳播妹「我不賣的」 廚師在包廂內硬上

2019-04-17 11:49

誤會湯碗有特殊作用 他糗爆光速逃離便當店

2019-04-17 13:03

影／追殺？東石碼頭發現2車落海 有槍枝毒品磅秤

2019-04-17 09:50

經營權之爭？股市四大金釵葉美麗 涉掏空洗錢遭約談

2019-04-17 14:38

Airbnb房東下藥猥褻性侵2男 遭判10年徒刑

2019-04-16 22:54

老爸生前性侵3歲女童 兒忘拋棄繼承得替亡父賠40萬

2019-04-17 09:02

影／國道驚傳槍擊 參加大甲媽回鑾後北返車身連中8槍

2019-04-17 11:36

豆奶攤奪人命又改招牌開張？嘉義縣府：確定已易主

2019-04-17 12:59

彰化鄉代經營仲介業遭控不軌 涉嫌下藥性侵印尼女移工

2019-04-17 00:36

豆奶攤民雄店案 嘉義地檢：近日將偵查終結

2019-04-17 10:17

「蘆竹王陽明」猥褻辱警翻版再添一樁 被害人換台南警

2019-04-17 13:02

誠美材經營權之爭 「股市四大金釵」葉美麗遭約談

2019-04-17 13:37

數學系畢業生 賭博網站領高薪

2019-04-17 00:00

50元豬排鐵板麵為他「量身訂做」？ 老闆娘暖心料理讓男大生淚崩

2019-04-17 13:57

影／東石漁港2車落海 疑與國道槍擊案有關

2019-04-17 14:39

硬上應召女辯有經過同意 法官：怎可能「無償」

2019-04-17 12:53

參加媽祖遶境自貨車跌落 崁頂鄉代會副主席送醫不治

2019-04-17 19:13

送法官10萬「奠儀」販一級毒品變無罪 法界蒙羞

2019-04-17 13:48

板橋公寓起火 2樓陽台救出兩大人一小童

2019-04-17 08:26

「玩遊戲賺大錢」勝威吸金數億遭搜索

2019-04-17 00:07

新北樹林14月大女嬰「霸凌」9月大男嬰 社會局致歉

2019-04-17 12:06

高雄機車火警 嫌犯Line留言「你家今天一定會火燒家」

2019-04-17 09:30

誤會偷竊？美式賣場安管、顧客推擠

2019-04-17 00:55

宣判前臨時賠100萬 燒死2人無期變15年

2019-04-17 11:07

倒車車底傳來怪聲 網友下車一看嚇壞「母湯了」

2019-04-17 20:26

勝威集團涉嫌吸金3、4億元 中檢聲押李承孺等3人

2019-04-17 10:16

昔股市四大金釵葉美麗涉背信洗錢 今遭檢調搜索約談

2019-04-17 16:59

墾丁泊逸度假酒店法拍臨時喊停 業界觀望

2019-04-17 11:30

李敖子女官司不斷 李戡告李文誹謗判拘役30日

2019-04-17 12:32

消防猛男拍微電影 有沒有住警器結果大不同

2019-04-17 18:04

黨產條例立法正當？ 法院要求黨產會「講清楚」

2019-04-17 13:36
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top