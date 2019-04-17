拖欠拒繳酒駕罰鍰 他「馬3」 被扣車立馬付完

2019-04-17 19:27 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



行政執行署高雄分署近來連日強力執行拖欠酒駕、毒駕罰鍰案件，其中鍾姓男子欠酒駕罰款、健保費、牌照稅等共14萬多元，執行官員到他家查封MAZDA3轎車，他雖求情工作需要用車，但仍遭以除非當場繳清為由拒絕，不過據了解，鍾隔天馬上湊出14萬，將車領回。

高雄分署指出，鍾姓男子滯欠酒駕罰款、健保費、牌照稅等總計14萬多元，日前高雄分署執行人員到他美濃區興隆街的戶籍地，發現他有輛僅5年的MAZDA3，當場查封該車，並立即聯繫拖吊車到現場。

此時鍾姓男子突然穿著上衣及內褲現身，有點恍神樣，書記官便表明身分及來意，仍準備將車輛查封並拖吊到大型贓物庫保管。鍾見狀趕緊說「一時沒有那麼多錢可以繳」，且晚上在高雄市區的酒店上班，亟需開車，可否先不要查封，不過書記官堅決表示，除非當場繳清才可能不查封。

鍾姓男子只好乖乖把車內貴重物品拿出，並交出鑰匙，書記官也提醒盡快去繳錢，不然車輛放在戶外，太陽那麼大，對車子很不好；令高雄分署驚訝的是，果然第二天上班時，鍾姓男子就把欠費還清了。

高雄分署指出，除了全力查扣酒駕、毒駕罰鍰案件的義務人車輛外，也會積極扣押存款、薪水，「絕不手軟」，呼籲積欠罰鍰者應儘速繳清，政府貫徹公權力及加強執行力的決心不容挑戰，切勿心存僥倖，否則被強制執行，還需另外支出一筆執行費用。