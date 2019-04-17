酒駕民眾罰鍰繳了嗎？ 執行官查封房子、扣薪強力執行

2019-04-17 18:01 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



「酒駕零容忍」新法今年3月26日三讀通過，大幅提高拒絕酒測及酒駕罰鍰，法務部行政執行署台中分署受理2000件酒 (毒)駕案件，已對未繳罰鍰的民眾查封房子、扣薪、 扣車，以抵繳稅費，絕不手軟。

法務部行政執行署台中分署長郭棋湧表示，「在今年2月2日，台中陳姓酒駕男子，撞死彭姓男大生及鄭姓女騎士」，類似酒駕事件一再發生，造成被撞受害者無辜傷亡，政府為積極有效遏止喝酒駕車、吸毒駕車一再發生。

行政院長蘇貞昌拋「酒駕零容忍」政策，立法院並於108年3月26日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，大幅提高拒絕酒測及酒駕之罰鍰。

法務部行政執行署臺中分署為接地氣，與台中市政府交通事件裁決強化合作，針對該機關所移送之酒 (毒)駕行為人展開大執法，呼籲 欠繳之民眾不要再心存僥倖，趕快繳納才是上策。

根據道路交通管理處罰條例新制，機車首度酒駕可處1.5萬元以上、9萬元以下罰鍰，汽車則為3萬元以上、12萬元以下罰鍰；如二度酒駕之累犯，機車及汽車酒駕累犯，則處以最高罰鍰9萬元及12萬元；第三度則以前次之罰鍰金額，再加罰9萬元，可累次重罰。

台中分署籲民眾喝酒不要再開車，以免害人自己也要面臨刑責及強制執行，中市政府交通事件裁決處移送至台中分署之酒（毒)駕案件，約達2000件，這類積欠酒、毒駕罰鍰的義務人，常是重複酒、毒駕犯行之累犯，

台中分署對此類滯欠酒（毒）駕罰鍰之案件更為重視更積極執行，目前查封義務人之不動產已有67件，其中周姓酒駕義務人，因名下位於中市大雅區忠義里之房屋遭本分署查封後，已於4月15日繳納2次酒駕罰鍰6萬元及9萬元合計15萬元。