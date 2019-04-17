親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

日職／王柏融首扛三棒就猛打賞 第4打席首轟出爐

外籍乘客逼長榮空姐擦屁股 3月在蘇美島因病過世

酒駕民眾罰鍰繳了嗎？ 執行官查封房子、扣薪強力執行

2019-04-17 18:01聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

酒駕零容忍」新法今年3月26日三讀通過，大幅提高拒絕酒測及酒駕罰鍰，法務部行政執行署台中分署受理2000件酒 (毒)駕案件，已對未繳罰鍰的民眾查封房子、扣薪、 扣車，以抵繳稅費，絕不手軟。

法務部行政執行署台中分署長郭棋湧表示，「在今年2月2日，台中陳姓酒駕男子，撞死彭姓男大生及鄭姓女騎士」，類似酒駕事件一再發生，造成被撞受害者無辜傷亡，政府為積極有效遏止喝酒駕車、吸毒駕車一再發生。

行政院長蘇貞昌拋「酒駕零容忍」政策，立法院並於108年3月26日三讀通過《道路交通管理處罰條例》修正案，大幅提高拒絕酒測及酒駕之罰鍰。

法務部行政執行署臺中分署為接地氣，與台中市政府交通事件裁決強化合作，針對該機關所移送之酒 (毒)駕行為人展開大執法，呼籲 欠繳之民眾不要再心存僥倖，趕快繳納才是上策。

根據道路交通管理處罰條例新制，機車首度酒駕可處1.5萬元以上、9萬元以下罰鍰，汽車則為3萬元以上、12萬元以下罰鍰；如二度酒駕之累犯，機車及汽車酒駕累犯，則處以最高罰鍰9萬元及12萬元；第三度則以前次之罰鍰金額，再加罰9萬元，可累次重罰。

台中分署籲民眾喝酒不要再開車，以免害人自己也要面臨刑責及強制執行，中市政府交通事件裁決處移送至台中分署之酒（毒)駕案件，約達2000件，這類積欠酒、毒駕罰鍰的義務人，常是重複酒、毒駕犯行之累犯，

台中分署對此類滯欠酒（毒）駕罰鍰之案件更為重視更積極執行，目前查封義務人之不動產已有67件，其中周姓酒駕義務人，因名下位於中市大雅區忠義里之房屋遭本分署查封後，已於4月15日繳納2次酒駕罰鍰6萬元及9萬元合計15萬元。

此外，鄭姓酒駕義務人，因遭扣薪後已於本月17日至台中分署繳交6 萬元，另查封義務人之車輛達1輛，台中分署將對車主不繳，先將查扣的車輛拍賣，以抵繳稅費，台中分署仍將酒（毒)駕案件持續強力執行，絕不手軟。

「酒駕零容忍」新法今年3月26日三讀通過，大幅提高拒絕酒測及酒駕罰鍰，法務部行政...
「酒駕零容忍」新法今年3月26日三讀通過，大幅提高拒絕酒測及酒駕罰鍰，法務部行政執行署台中分署受理2000件酒（毒）駕案件，已對未繳罰鍰的民眾查封房子、扣薪、 扣車，以抵繳稅費，絕不手軟。 本報資料照
分享

酒駕毒駕行政院
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

無業男被收留 竟偷室友70萬現金勞力士手表

2019-04-17 19:36

酒喝到罹癌 酒駕男11次拒絕酒測遭罰90萬三合院被查封

2019-04-17 19:34

拖欠拒繳酒駕罰鍰 他「馬3」 被扣車立馬付完

2019-04-17 19:27

五股垃圾山死灰復燃？ 窩藏職業賭場警逮25人

2019-04-17 18:02

不把警察放眼裡 房客不滿斷電竟亮刀恐嚇房東

2019-04-17 17:57

勝威集團吸金3、4億元 主嫌李承孺等3人羈押禁見

2019-04-17 17:48

烏龍一樁！信眾錯將開基主祀神像當分尊請出宮廟吃官司

2019-04-17 17:43

他欠9萬酒駕罰鍰 行政執行官「到府封屋」

2019-04-17 17:36

昔股市四大金釵葉美麗涉背信洗錢 今遭檢調搜索約談

2019-04-17 16:59

溺斃1歲半兒子伴屍長蛆 年輕媽不報警竟上網求助

2019-04-17 16:15

傳訊息恫嚇直播主 粉絲：放喝醉照片讓妳爆紅

2019-04-17 15:56

肇事傷人後下車逃逸 兩天後又偷車肇逃判2年6月

2019-04-17 14:52

經營權之爭？股市四大金釵葉美麗 涉掏空洗錢遭約談

2019-04-17 14:38

買凶赴陸潑酸執「私」法 徵信社調查員判5年8月

2019-04-17 13:55

誠美材經營權之爭 「股市四大金釵」葉美麗遭約談

2019-04-17 13:37

黨產條例立法正當？ 法院要求黨產會「講清楚」

2019-04-17 13:36

藝人胡睿兒吸麻又性侵 緩起訴撤銷判2月

2019-04-17 12:54

李敖子女官司不斷 李戡告李文誹謗判拘役30日

2019-04-17 12:32

惡火燒出租屋 房東怒求償卻因這理由被法官駁回

2019-04-17 12:31

墾丁泊逸度假酒店法拍臨時喊停 業界觀望

2019-04-17 11:30

飆車族亂竄還撞傷員警 桃園7屁孩遭公共危險起訴

2019-04-17 11:20

宣判前臨時賠100萬 燒死2人無期變15年

2019-04-17 11:07

檢察官一審好累？ 劍青檢改要提改革白皮書

2019-04-17 10:48

台北車站350萬黑吃黑搶案 主嫌等人涉詐欺遭起訴

2019-04-17 10:27

豆奶攤民雄店案 嘉義地檢：近日將偵查終結

2019-04-17 10:17

勝威集團涉嫌吸金3、4億元 中檢聲押李承孺等3人

2019-04-17 10:16

老爸生前性侵3歲女童 兒忘拋棄繼承得替亡父賠40萬

2019-04-17 09:02

渣男裝香奈兒經銷商 狠詐癡心熟女42萬

2019-04-17 08:15

小燈泡案律師 聲請停止審判

2019-04-17 01:02

鈕承澤抗告限制出境被駁

2019-04-17 00:22

大法官人選 檢協會法務部推薦呂丁旺、朱富美

2019-04-16 23:05

法院飭回擄董娘嫌犯 北檢：有依法逮補提即時抗告

2019-04-16 22:54

控翁重鈞家族企業賣軍糧 蔡易餘判賠20萬

2019-04-16 22:16

蔡易餘質疑農糧署圖利玉豐公司 翁重鈞提告獲賠20萬元

2019-04-16 20:37

徐乃麟飆罵案觸動 臉書怨職場霸凌遭告無罪確定

2019-04-16 17:52

高雄6月嬰遭撞頭腦死 母竟袒護狠父「不打小孩」

2019-04-16 17:52

控翁重鈞家族賣軍糧大賺11億 這名綠委得賠償20萬元

2019-04-16 17:49

影／涉集體虐嬰！男嬰遭悶死案 罰托嬰中心30萬停業一年

2019-04-16 16:58

舊中央黨部大樓案 國民黨：未釐清張榮發是否善意取得

2019-04-16 16:53
看更多

熱門文章

影／2車凌晨被推入東石港海中 駕駛疑被接走

2019-04-17 11:22

研究生吃了早餐後死亡 家屬：店家沒道歉還重開張

2019-04-17 09:00

彩券行竟販毒 議員徐立信踢爆雙北9家彩券行買得到毒品

2019-04-17 11:05

6歲廟口赤腳賣金紙躲警察 今榮錦返鄉任警分局長

2019-04-17 15:56

阿公為何想不開？ 幸帝爺保佑村長勇敢跳入急流救援

2019-04-16 22:39

藝人鮪魚提告辜莞允拍私密照轉傳男友 警受理報案

2019-04-17 11:31

誰敢說新警服像保全！中警神雕俠侶穿上HOLD住全場

2019-04-17 11:39

獨居老婦陳屍住處 屋門玻璃遭打破

2019-04-17 10:26

誤會湯碗有特殊作用 他糗爆光速逃離便當店

2019-04-17 13:03

傳播妹「我不賣的」 廚師在包廂內硬上

2019-04-17 11:49

擄董娘嫌犯當庭釋放院方指檢違反程序 北檢深夜提抗告

2019-04-16 21:00

Airbnb房東下藥猥褻性侵2男 遭判10年徒刑

2019-04-16 22:54

經營權之爭？股市四大金釵葉美麗 涉掏空洗錢遭約談

2019-04-17 14:38

影／追殺？東石碼頭發現2車落海 有槍枝毒品磅秤

2019-04-17 09:50

老爸生前性侵3歲女童 兒忘拋棄繼承得替亡父賠40萬

2019-04-17 09:02

影／國道驚傳槍擊 參加大甲媽回鑾後北返車身連中8槍

2019-04-17 11:36

彰化鄉代經營仲介業遭控不軌 涉嫌下藥性侵印尼女移工

2019-04-17 00:36

豆奶攤民雄店案 嘉義地檢：近日將偵查終結

2019-04-17 10:17

勝威國際集團在台分支吸金數億 主嫌等22人到案

2019-04-16 20:01

豆奶攤奪人命又改招牌開張？嘉義縣府：確定已易主

2019-04-17 12:59

「蘆竹王陽明」猥褻辱警翻版再添一樁 被害人換台南警

2019-04-17 13:02

數學系畢業生 賭博網站領高薪

2019-04-17 00:00

誠美材經營權之爭 「股市四大金釵」葉美麗遭約談

2019-04-17 13:37

50元豬排鐵板麵為他「量身訂做」？ 老闆娘暖心料理讓男大生淚崩

2019-04-17 13:57

板橋公寓起火 2樓陽台救出兩大人一小童

2019-04-17 08:26

硬上應召女辯有經過同意 法官：怎可能「無償」

2019-04-17 12:53

送法官10萬「奠儀」販一級毒品變無罪 法界蒙羞

2019-04-17 13:48

誤會偷竊？美式賣場安管、顧客推擠

2019-04-17 00:55

新北樹林14月大女嬰「霸凌」9月大男嬰 社會局致歉

2019-04-17 12:06

高雄機車火警 嫌犯Line留言「你家今天一定會火燒家」

2019-04-17 09:30

「玩遊戲賺大錢」勝威吸金數億遭搜索

2019-04-17 00:07

宣判前臨時賠100萬 燒死2人無期變15年

2019-04-17 11:07

影／東石漁港2車落海 疑與國道槍擊案有關

2019-04-17 14:39

墾丁泊逸度假酒店法拍臨時喊停 業界觀望

2019-04-17 11:30

李敖子女官司不斷 李戡告李文誹謗判拘役30日

2019-04-17 12:32

勝威集團涉嫌吸金3、4億元 中檢聲押李承孺等3人

2019-04-17 10:16

昔股市四大金釵葉美麗涉背信洗錢 今遭檢調搜索約談

2019-04-17 16:59

黨產條例立法正當？ 法院要求黨產會「講清楚」

2019-04-17 13:36

悶死男嬰托嬰中心／「抱壓式」哄睡 一嬰遭壓頭18次

2019-04-16 23:54

搭公車搭訕強摸腿加LINE 反咬女生想要錢

2019-04-16 22:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top