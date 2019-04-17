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昔股市四大金釵葉美麗涉背信洗錢 今遭檢調搜索約談

2019-04-17 16:59聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

股市四大金釵葉美麗涉掏空洗錢遭約談。 圖／康和證券提供
股市四大金釵葉美麗涉掏空洗錢遭約談。 圖／康和證券提供
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偏光板大廠誠美材爆發經營權之爭，被封為「昔日股市四大金釵」之一的誠美材副董事長葉美麗，遭檢舉利用誠美材子公司茂豐貿易，預付款項給BAO DUI公司、郡宏光電採購導電膜，2筆交易疑涉關係人虛假交易，違反證券交易法。台北地檢署今指揮調查局新北市調查處搜索葉美麗住處與茂豐，並以被告身分約談葉美麗等4人到案。

誠美材公司（4960）上周才被打入全額交割股，前陣子爆發董座何昭陽與葉副董葉美麗的經營權之爭。葉美麗過去在證券業叱吒風雲，1天可調集30億元，後來結識已故寶來證券集團董事長白文正，育有一子白介芃。

檢調接獲檢舉，指葉美麗擔任茂豐、茂宇董事長，這兩間公司均為誠美材百分之百持股的子公司，葉美麗涉嫌向郡宏光電公司訂購一筆零件，公司在對方未交貨前，便於2018年9月13日，將286.36萬美元（約8800萬元新台幣）匯到香港「BAO DUI INTERNATIONAL LIMITED」帳戶。之後再轉匯給郡宏公司。

不過，BAO DUI 公司設立在英屬維京群島，負責人「kuo Ya-Wen」恰巧是葉美麗的女兒，且該公司相關資料曾經出現在2016年震驚全球涉洗錢的「巴拿馬文件」。

檢舉指出，葉美麗在2018年1月以每股7元、總價4200萬元，向郡宏光電公司購買6000張股票後擔任董事。同年10月4日又轉手賣給綠營屏東地區立委的顧姓辦公室女主任，顧女再以9000萬賣回給茂豐貿易和茂宇兩公司，涉嫌洗錢9000萬元。

據了解，何昭陽發現公司財務有問題後，詢問葉美麗為何出現該筆交易金額，葉女答不出來，2周後，即今年1月14日，公司召開臨時董事會，撤換何昭陽改讓葉女擔任董座，經何向台北地院聲請假處分，法官裁准，抗告高院中，目前仍由何暫時保有董事長職位。

經蒐證後，台北地檢署檢察官郭進昌今上午指揮調查局新北市調查處，搜索葉美麗住處等6個處所，以被告身分約談葉美麗等4人，另通知9名證人到案，全案朝違反證券交易法非常規交易、背信與商業會計法等罪嫌方向偵辦，預計晚間移送複訊。

洗錢巴拿馬文件
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