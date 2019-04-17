傳訊息恫嚇直播主 粉絲：放喝醉照片讓妳爆紅

2019-04-17 15:56 聯合報 記者 聯合報 記者 蕭雅娟 ╱即時報導



徐姓粉絲在網路直播節目認識直播平台女主播，自認是男女朋友，但去年5月直播主避不見面，竟用Instagram、Line傳恫嚇言語，還在直播主家外等候，連續打10多通電話使人生新畏懼，直播主受不了粉絲行為提告，士林地方法院依強制未遂罪，判徐拘役30日，可易科罰金3萬元。

徐姓粉絲106年9月間認識直播主，雙方在用Line私下聯繫、約見面，但直播主在去年5月拒絕見面，徐便用傳遞訊息給直播主，「上次喝醉我們發生的事通通放網路上，我絕對會讓妳紅起來」、「還是妳想看那天的照片跟影片，我會讓妳網路爆紅」、「去哪裡我都會盯著妳的…」「要把我當神經病，剛好！我就有精神鑑定，妳說說，精神病都會做什麼呢」。

從事鋼鐵業的徐男，在去年5月31日、6月1日、6月2日、6月5日傳訊息給直播主，還到直播主家外等候，傳送Google位置訊息，要求她出面談判，再連撥數10通電話要求「出來面對」，直播主當時躲在朋友車上打電話給徐，雙方沒有見到面。

徐供稱，「這只是男女朋友間爭執的對話」，直播主是女友，因故吵架，才傳訊息打電話給她，要求出來談判、見面，沒有恐嚇、強迫的意思。直播主則說，看到這些內容感到很害怕，不敢在晚上回家，沒辦法睡覺，還去看醫師，收到徐傳來的訊息，「感覺在找麻煩，心生畏懼」。