折損鄰居茉莉花罰500元 法官認證據不足撤處分

2019-04-17 15:55 聯合報 記者 聯合報 記者 邵心杰 ╱即時報導



台南鍾姓男子種在自家後院的茉莉花植栽，遭鄰居盧姓男子折損，一狀告到分局，警方依違反社會秩序維護法罰鍰500元，盧主張為住家後院環境衛生整潔，僅自行剪除越界生長部分，台南地院認無積極證據得以證明盧無正當理由任意剪除植栽，撤銷原處分免罰。

警方引用社維法「無正當理由，任意採折竹木、菜果、 花卉或其他植物者，固屬違反社維法第88條第2款之行為，警察機關得處行為人新台幣3000元以下罰鍰」。

台南地院也提出民法第797條明定：「土地所有遇鄰地植物之枝根有逾越地界者，得向植物所有人，請求於相當期間內刈除之 。植物所有人不於前項期間內刈除者，土地所有得刈取越界之枝根，並得請求償還因此所生之費用。越界植物之枝根，如於土地之利用無妨害者，不適用前二項之規定。」；法官認立法者為調委相鄰關係所賦予土地所有人得行使的權利，自非屬社維法所規範的違序行為。

判決指出，鍾、盧兩人相鄰而居，以後院圍牆為界，而茉莉花栽種在鍾住家後院圍牆邊，枝繁葉茂。盧提出修剪植栽前後的現場照片，鍾種植在其住家後院的花木枝根確有逾越圍牆生長的情況。因此，盧剪除植栽行為，是違反社維法的違序行為，或是民法規定維護權利的正當行為，仍有疑問。