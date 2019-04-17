男大生在文章留言周星馳台詞 竟惹上官司

2019-04-17 15:54 聯合報 記者 聯合報 記者 江婉儀 ╱即時報導



每逢畢業季，學弟妹都會舉辦家族聚餐歡送學長姐畢業，宜蘭卻有一所大學，因為學長臨時帶女友出席，害學弟沒位子，還站在旁邊快20分鐘，引起其他人不滿，上網貼文打包不平，該名學長留言自己的姓名班級後，引起風波，認為貼文者跟其他留言3人涉嫌妨害名譽，宜蘭地檢署審酌，無其他證據認定李男等4人涉有妨害名譽，因罪嫌不足，檢方不起訴。

不起訴書指出，戚男與李男、兩位陳男、羅男均為宜蘭某大學學生，在去年某次家聚時，戚男臨時帶女朋友參加，由於訂位位子數量不夠，其中一位學弟因此沒有位子，還站在旁邊15到20分鐘，李男為此打包不平，在去年5月26日，以匿名方式在社群論壇《Dcard》發表文章，以「懂放生的學弟」為文章標題。

看到文章的戚男在下方留言：「有事直接當面說，我化材三乙戚○文」後，李男又留言回應：「你應該是第一屆放生學弟之冠軍首例吧」以及「是他自己公開名字名字的呦～想紅，我成全他」等話，陳男留言「原來是犯夫戚秦氏啊」等語，另外一位陳男則留言「位子被學長女朋友鳩佔鵲巢檸檬紅茶被自己人給佔了」，羅男留言「跟本（根本）垃圾還好我怕尷尬沒去」回應，破壞戚男形象，戚男認為4人涉嫌妨害名譽。

檢方問訊時，4人均堅決否認對戚男公然侮辱，李男辯稱，送舊的時候，他同學跟戚男坐在同一桌，但戚男居然帶女朋友出席家聚，讓他同學沒有位子坐，還在旁邊站了15到20分鐘，他真的是氣不過，覺得戚男把同學放在一旁，自己坐一桌很不恰當，所以聚餐完後，回宿舍上網貼文，替同學打包不平，貼文及回應當時並無指名道姓，是戚男自己在文章裡留言公開姓名跟班級，才造成風波，貼文當時情緒比較激動，但當時是在餐會中，不想直接當場講，事後覺得自己不對，所以就把文章刪了。

陳男辯稱，他進狄卡論壇看到別人留言「好大的官威啊」，看到這一句他就想到周星馳電影經典台詞，就附和回應「原來是犯夫妻秦氏啊」，並無意去中傷戚男，而且他根本不認識戚男，是警方提示他，才知道當事人姓戚。

另名陳男表示，他是看到貼文所以隨興留言回應，這是一個網路用語，有好玩、搞笑的意味，這句話沒有什麼意思，當天他也有在場，是大四畢業生，他說這些話只是表達他的主觀感受、他的想法。

羅男則聲稱，他看到貼文覺得看不過去，所以就直接回應，他不是針對戚男，當天家聚時，因為怕尷尬，所以當天沒去，而且也不認識那些學長，他是看完文章直接留言，沒有去看其他內容。

戚男則供稱，此篇文章內容描述他帶女朋友參加家聚，加上學弟總共5人，大家坐4人桌，讓大一學弟自己一個人坐是事實。