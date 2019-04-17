肇事傷人後下車逃逸 兩天後又偷車肇事逃逸

2019-04-17 14:52 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



賴男去年駕駛父親的轎車，闖紅燈撞上計程車，致黃姓運將及乘客受傷，肇事後逃逸；兩天後，賴竊取林女的轎車，高速駕駛撞上兩輛等紅燈的轎車，造成車主及乘客3人受傷，肇事後又逃逸，台中地院依肇事逃逸等罪將賴男判刑2年6月。

判決書指出，106年8月29日凌晨，賴男駕駛他父親所有的轎車，沿中市東區建德街，由旱溪西路往大智路方向行駛，行經建德街與大興街交岔路口前時，貿然闖紅燈。

適有黃姓運將駕車搭載客人張女、余男，沿大興街由建成路往東光園路行駛至該交岔路口，見狀避煞不及，兩車發生碰撞，賴男的車並撞擊路旁停止的的曳引車，因此造成黃姓運將受有左、右側前胸壁均挫傷及胸痛等傷害；張女受有左髖部挫傷傷害。賴男肇事後，下車跑離現場。

兩天後，賴男在中市竊取林女的轎車、及背包內的現金2000元、身分證等物，賴男駕車離開現場，沿中市西區台灣大道，由柳川西路往大仁街方向行駛，行經台灣大道2段與民權路交岔路口前時，疏未注意路口燈號顯示紅燈。

賴男仍貿然高速行車，致連續追撞前方在路口停等紅燈的陳男、「阿嘉」所駕駛的兩輛轎車小客車，致車主陳男、「阿嘉、及乘客受傷，賴肇事後又逃逸，經被害人報警循線查獲。