經營權之爭？股市四大金釵葉美麗 涉掏空洗錢遭約談

2019-04-17 14:38 聯合報 記者 聯合報 記者 張宏業 ╱即時報導



偏光板大廠誠美材爆發經營權之爭，被封為「昔日股市四大金釵」之一的誠美材副董事長葉美麗，遭檢舉利用誠美材子公司茂豐貿易，涉及關係人交易，違反證交法，調查局新北市調查處今天兵分多路搜索茂豐貿易等處，約談葉美麗以及女兒等多人調查。

葉美麗來頭不小，可謂證券圈的傳奇人物，他最早僅是遠東證券的寫單員，因緣際會下當上營業員後，開發許多早期股市名人重要大客戶，更創下單月千萬元業績獎金，因而被封為股市「4大金釵」。

葉美麗過去在證券業叱吒風雲，1天可調集30億元，後來結識已故寶來證券集團董事長白文正，育有一子白介芃。

葉美麗被檢舉是茂豐董事長，去年9月13日私自將公款286.36萬美元（約新台幣8826萬元）匯到香港「BAO BUI INTERNATION LIMITED」帳戶。該公司是設立英屬維京群島紙上公司，股東只有一個名為「kuo Ya-Wen」自然人，是2016年出現在「巴拿馬文件」當中，用來掏空洗錢私人帳戶，而「kuo Ya-Wen」為葉美麗女兒。

其次，葉美麗於去年1月以每股7元，總價4200萬，向郡宏光電公司購買6千張股票，並擔任董事。同年10月4日「過水」給南部立委女助理，26日後再以9000萬賣回給葉美麗擔任董事長的茂豐貿易，和茂宇兩家公司（兩家公司均為誠美材100％持股的子公司。