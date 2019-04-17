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買凶赴陸潑酸執「私」法 徵信社調查員判5年8月

2019-04-17 13:55聯合報 記者王聖藜╱即時報導

曾姓婦人在大陸開公司的丈夫與劉姓男子爭執，被控找徵信社派人赴陸教訓劉，第一次揍人，第二次乾脆潑酸毀容，檢方將曾婦、徵信社邱姓經理、陳姓調查員起訴。台北地院審理，今天依重傷害罪判陳有期徒刑5年8月，犯罪所得4萬6000元沒收，曾婦、邱無罪。可上訴。

曾姓婦人的丈夫在大陸開公司，因公事問題，與陸籍劉姓員工起口角，檢方指控，2008年3月間，曾婦自稱是「張」姓女子，打電話給邱，委託徵信社派人到大陸教訓劉，邱接案後，與公司主管討論如何教訓，曾婦指名要把劉打成重殘或者毀容，她才能消氣。

2008年3月19日，徵信社陳姓調查員與大陸籍綽號「阿明」的男子、同夥在深圳市某幼兒園門口，持棍棒痛毆劉，劉被打到頭破血流，陳回報「業績」後，曾婦認為傷勢不算傷，並不滿意，再花費5、60萬元教唆徵信社人員赴陸對劉潑硫酸。

檢方說，2008年6月，陳姓調查員赴大陸調查劉姓被害人平日的活動範圍，同年7月14日上午，與相關共犯尾隨劉到一家醫院停的車場，劉一下車，共犯們即聯手將整瓶硫酸朝劉的臉上潑，造成劉身體多處受傷，並且因而毀容。

劉姓被害人後來向深圳市公安局報案，兩岸警方分頭查辦，陸方逮捕多名共犯受審判，台灣刑事警察局則將人在台灣的陳姓調查員、邱、曾婦等人逮捕；偵查中，邱、陳被羈押，之後檢方依涉犯重傷害等罪起訴曾婦、邱、陳，台北地院審理6年，今天依重傷害罪判陳有期徒刑5年8月，曾婦、邱獲判無罪。

圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
圖為台北地院。記者王聖藜/攝影
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