黨產條例立法正當？ 法院要求黨產會「講清楚」

2019-04-17 13:36 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



黨產會。圖／聯合報系資料照片 分享 facebook

國民黨永豐銀行帳戶2016年遭黨產會第二度凍結，向法院提告撤銷黨產會的行政處分。台北高等行政法院今上午進行言詞辯論，是黨產案進度最快的一案。不過，本案無法如期辯結，因審判長林玫君請求黨產會提供相關證據資料，以支撐所述國民黨「以黨領政」的歷史背景及黨產條例立法正當，庭末諭知再開準備程序。

國民黨提告請求解凍，法院審理期間一度辯論終結要在去年2月7日宣判，卻再開言詞辯論及準備程序。法官梁哲瑋又開6次庭後，決定於今日進行言詞辯論。

審判長林玫君詢問國民黨，為何要求釋憲？律師張少騰說，關於凍結資產的黨產條例第9條，沒規範程序，近似的法規僅洗錢防制法的行政凍結。黨產會限制國民黨最大現金流，也限制政黨自由，因此違憲；且處分理由書一再稱9億多元是不當取得，顯見本件不僅有第9條4項凍結問題，還有依第5條推定不當黨產，但國民黨無法用特定方法舉證，此部分也違憲。

黨產會律師蔡易廷則稱沒違憲，因為條例設計已將黨費、政治獻金、競選經費捐贈、競選費用補助金及其孳息排除在不當黨產以外，政黨本應依民主正當程序募款來存續，所以不認為將非正常款項推定為不當黨產會影響存續。

蔡說，推定的設計只是舉證責任分配，因財產如何取得只有國民黨最清楚，因此由對方舉證哪些部分不符合黨產會的調查結果，但這一年多來，國民黨都未舉證哪些證據違法、錯漏。

林玫君繼續詢問黨產條例立法的正當性為何？魏潮宗律師說，民國36年以前「訓政時期」是「以黨領政」（國民黨中常會、國防最高委員會）。當時國家編列預算購置日本不動產交由國民黨使用，國民黨是國家機關一部分。

魏說，黨產條例具有其歷史背景及轉型正義作用。政黨政治必須符合民主正當程序，「多少認同就能獲得多少能量」，才能真正符合民意，立法目的是保障各政黨有競爭公平性的環境。

林玫君指出，合議庭需要更多相關資料證據，如此一來在裁判中論述才會有依據，請黨產會提出完整周延說明。例如，日據時期財產本應由國家接收，卻變國民黨？可否以列舉方式提供一些案例，更多事例就更排除違憲疑義。

受命法官梁哲瑋說，合議庭下判決需要證據支撐，總不能寫「大家都知道。」林玫君表示，沒史實提供審酌的話，只能持懷疑態度，「很難對違憲疑義作出有利論述」；且要防止外界指摘法院「以偏概全」，必須說明是全面性不公平、普遍性現象才需以立法矯正。

林玫君認為歷史背景非常重要，黨產會要提出以證明國民黨「違法亂紀」取得財產。庭末諭知再開準備程序。