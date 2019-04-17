傳播妹「我不賣的」 廚師在包廂內硬上

2019-04-17 11:49 聯合報 記者 聯合報 記者 白錫鏗 ╱即時報導



男子「小風」（化名）至KTV飲酒作樂，在包廂內由傳播妹「小如」（化名）單獨坐檯，他強行硬上，被害人說「不要」、「我的工作範圍沒有包含這個」，但他仍繼續性侵害，過程中被害女所穿小洋裝拉鍊被扯壞，一審依強制性交罪將他判刑4年10月，他不服上訴，二審改判4年2月。

二審審理時，「小風」並未全然否認犯行，並委由辯護人與告訴代理人洽商和解事宜，提出具體之和解方案欲賠償告訴人，期能彌補被害人所受傷害，有告訴代理人庭呈之和解契約書初稿，足證犯後並非毫無悔意，因此撤銷一審判決，改判4年2月。

合議庭審酌，「小風」正值青壯，不知律己自制，明知「小如」從事傳播工作內容僅限於陪客人喝酒聊天，不提供性服務，竟為滿足一己私慾，無視被害人之性自主決定權，強制性交行為，造成她身體、心理上難以抹滅之恐懼與傷害，予以判刑。

判決書指出，「小風」106年9月19日凌晨，至台中市某KTV飲酒作樂 ，透過KTV店內幹部通知，由從事傳播工作的「小如」到場在包廂內飲酒陪伴聊天。

「小如」自當日凌晨3時5單獨在包廂內坐檯，未料「小風」在「小如」進入包廂內兩人飲酒十分鐘後，將她壓倒在包廂內之沙發上，並強行脫下Ａ女所穿連身洋裝及內褲，過程中「小如」向他表示：「不要」、「我的工作範圍沒有包含這個」，並要求他停止。