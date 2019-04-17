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飆車族亂竄還撞傷員警 桃園7屁孩遭公共危險起訴

2019-04-17 11:20聯合報 記者曾健祐╱即時報導

桃園蘆竹區飆車族頻傳，月初才發生一群年輕人邊飆車邊放鞭炮，居民不堪騷擾直言「崩潰到想自殺」，同樣在蘆竹區，去年10月28日姜姓男子等7人集體飆車、併排行使還逆向蛇行，甚至強鑽縫隙撞傷員警，檢方偵結依妨害公眾往來安全、妨害公務等罪嫌起訴，向法院聲請簡易判決處刑。

檢警調查，姜姓、廖姓、林姓、曾姓、古姓、高姓及黃姓等一共7名男女，清一色都是不到20歲年輕人，當天凌晨3點多各騎1輛機車在中壢區加油站集結，沿途騎到蘆竹區中正北路、蘆竹街口，以併排行駛、佔據車道，蛇行逆向等方式集體飆車，壅塞道路致生公眾人車往來危險。

凌晨4點多警方獲報到場取締，姜男為了躲避攔查，明知前方站著1名執行臨檢的徐姓員警，竟還加速硬鑽縫隙逃逸，害徐右手多處挫傷；警方調閱相關道路監視器、行車記錄器，依公共危險罪嫌將7人函送桃園地檢署偵辦，7人訊時也坦承飆車行為。

刑法185條妨害公眾往來安全罪，其構成要件雖以「損壞或壅塞陸路」或「以他法致生往來之危險」，檢方援引最高法院94年度台上字第2863號，所謂「他法」是指除損壞、壅塞以外，其他凡足以妨害公眾往來通行的方法皆是，以併排競駛或一前一後飆車，易失控撞擊人、車或建物。

因此，姜等7人共同已蛇行、闖紅燈、併徘佔據車道方式騎乘，客觀上已足生交通往來安全，且他們和其餘參與的人聚合成勢，相互助威，就算有部分成員並不熟識，但仍有默示合致的間接犯意，依妨害公眾往來安全罪起訴7人，另姜則多1條妨害公務罪，均向院方聲請簡易判決處刑。

類似案例還有，桃園陳姓男子等11名人，前年7月16日凌晨在大園區一帶集結飆車，還關大燈蛇行、逆向飆速，剛好碰上警方執行「防飆勤務」，一群人集體闖紅燈逃逸，最後被支援警力圍堵逮獲。

法院審理時，有參與少年坦言因為「半夜睡不著」、「一起湊熱鬧」、「不想被抓才闖紅燈」、「和朋友出來為了追求速度感」；院方審酌，飆車族一干人等集體危險駕駛，危害性與單一車輛或少數有類似行為不可同日而語，依妨害公眾往來罪各判有期徒刑2個月至5個月不等徒刑。

桃園地檢署。記者曾健祐／攝影
桃園地檢署。記者曾健祐／攝影
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