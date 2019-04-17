戴柯Ｐ面具行竊娃娃機 柯Ｐ狂笑回：太有趣了

2019-04-17 10:53 聯合報 記者 聯合報 記者 邱瓊玉 ╱即時報導



台南市新營區一帶娃娃機店家，發現機台內的物品一夕之間不翼而飛，調閱監視器畫面發現竊嫌很怪異，仔細一看竟是戴著人臉面具，用強力磁鐵使出吸星大法，將機台內的物品偷走。

特別的是，嫌犯帶的人臉面具，乍看之下竟和台北市長柯文哲有幾分神似。

對此，柯文哲今受訪時，被問到對於此事的回應，忍不住大笑說「這實在太有趣了」。