檢察官一審好累？ 劍青檢改要提改革白皮書

2019-04-17 10:48 聯合報 記者 聯合報 記者 王聖藜 ╱即時報導



法務部昨天公告一審實任檢察官調二審辦事方案，司改團體「劍青檢改」今天發聲明指出，一審檢察官查辦案件量大，但辦案人力匱乏 ，呼籲二審人力應「總量管制」。

聲明說，檢方一審案件量屢創新高，二審則逐年下降，二審人力應總量管制；依據法務部統計數據，全國地檢總新收件數2011年度為191萬7535件，2017年度達217萬6088件，六年來增加25萬8553件，今年可能突破歷史新高。

反觀，高檢署蒞庭件數2011年度為5萬0292件，2017年度為4萬1018件，明顯下降，再議件數2011年度為5萬8261件，2017年度為5萬9432件，則維持平盤，總體而言，業務量呈現下降。

不過，高檢署業務量雖下降，但檢察官人數卻持續增加，2007年度為148人，2017年度增長至186人，人數增長與業務量下降呈現反差，人力配置不合理，法務部應有效逐年降低「舊二審」人數比例，新設方案才有推動的正當性。

劍青檢改表示，一審實任檢察官調二審辦事方案，曾在數年前實施，結果調任者因各種例外不用回任一審，轉成二審實缺，引發眾怒，此番再行，應確認有不重蹈覆轍的法制作業配套。

劍青檢改提問，如果法務部的目的，是增加一審檢察官上二審的機會與途徑，然「舊二審」若無實際減少，「調二審辦事」如何產生？倘若二審沒有總量管制，即任意增加調二審人數，勢將減少一審整體辦案人，且反而幫助分擔「舊二審」業務量，恐生一、二審間誤會。

他們說，檢察人事改革需依客觀數據、完整配套、作短中長期規劃，法務部及最高檢察署應成立「檢察人事改革委員會」研議各項規劃，並可以十年為期制定「檢察人事改革十年路線圖」的法制化作業，下月將提出改革政策白皮書。