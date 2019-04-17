豆奶攤民雄店案 嘉義地檢:近日將偵查終結

2019-04-17 10:17 聯合報 記者 聯合報 記者 姜宜菁 ╱即時報導



中正大學林姓研究生去年4月21日到位於嘉義縣民雄鄉的豆奶攤用餐，3天候被人發現暴斃在宿舍內，嘉義地檢署採集林姓研究生的檢體化驗，確認是食物中毒，到底是否與食用豆奶攤的食物所致，檢察官仍在偵辦中，近日將偵查終結；有網友發現出事的店家現在已更換招牌，恢復營業，豆奶攤負責人郭建志今澄清，該店面去年底已頂讓他人，已與豆奶攤無關。

郭建志表示，按食安法規定，消費者如果在食用店家的食物後24小時內出事，店家需負全部責任，可是林姓研究生是食用後3天才暴斃，過程中也未就醫，難以認定是因吃豆奶攤所提供的食物才致命，所以企盼檢察官以科學證據釐清案情，店家願意負相關責任。

嘉義地檢署表示，針對於此案，承辦檢察官秉持著修復式司法的精神促成雙方和解，希望雙方各讓一步，被告能夠以同理心給予一定的賠償，讓案件盡速落幕。

林姓研究生的妹妹近日在網路控訴嘉義豆奶攤的態度讓他們很痛心，1年來從來沒有給受害者一句道歉，也不承認自己食物有問題，她更提到出事店家更換招牌重新營業，她提醒，在嘉義念書的學生，就不要再吃這家店的東西了，有朋友住在嘉義的話，也提醒他要小心一點，希望不要再有相同的悲劇了。

另有不少網友到Google評論上洗起負評，揚言抵制。

郭建志強調，該家店面去年底即訂讓給他人，已與豆奶攤無關，且案發後與許多被害者已達成調解，對於林姓研究生家屬也有多次到調解委員會，只是家屬未提出明確賠償金額，他們難以啟口，所以希望藉由司法程序討論出合理的賠償金額。