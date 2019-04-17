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勝威集團涉嫌吸金3、4億元 中檢聲押李承孺等3人

2019-04-17 10:16聯合報 記者白錫鏗╱即時報導

勝威國際集團未經主管機關許可，設立「多福多財」、「VV農場遊戲」等方案，3年來向...
勝威國際集團未經主管機關許可，設立「多福多財」、「VV農場遊戲」等方案，3年來向民眾吸金3、4億元，涉嫌違反銀行法、及多層次傳銷管理法，台中地檢署檢今天上午聲押主嫌李承孺、及核心幹部詹國霆、黃清政等3人，上午由法官審理中。圖／本報資料照
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勝威國際集團未經主管機關許可，設立「多福多財」、「VV農場遊戲」等方案，投資1年取得顯不相當的高額報酬，3年來向民眾吸金3、4億元，涉嫌違反銀行法、及多層次傳銷管理法，台中地檢署檢今天上午聲押主嫌李承孺、及核心幹部詹國霆、黃清政等3人，上午由法官審理中

至於集團的幹部徐沛清、陳享恩、陳聰明、林義傑、蔡金澄、陳宜鑫等5人，分別以10萬至30萬元不等交保。

檢調指出，勝威國際集團自105年9月起，在台設立據點，負責人是李承儒，詹男、陳男等人是核心幹部，設「多福多財」5個投資方案，由民眾投資美金100、500、1000、5000、1萬元不等，取得顯不相當的高額報酬。

至107年6月起，轉變為「VV農場遊戲」，投資1年，取得顯不相當的高額報酬。經法務部調查局基隆調查站報請台中地檢署偵辦，經多時蒐證後，認定勝威集團在台負責人李承儒涉嫌違法銀行法重大。

檢察官昨天指揮上百調查員，兵分20路前往台北市、基隆市、桃園市、台中市等地區，傳訊被告及證人共22人到案，帶到法務部調查局中機站漏夜偵訊。

檢察官訊後，認定李承孺、詹國霆、黃清政等3人涉嫌違反銀行法、多層次傳銷管理法重大，今天上午聲請羈押李等3人，另幹部徐沛清等5人，分別以10至30萬元不等交保，其餘人請回。

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