渣男裝香奈兒經銷商 狠詐癡心熟女42萬

2019-04-17 08:15 聯合報 記者 聯合報 記者 曾健祐 ╱即時報導



林姓男子已有家室卻佯稱喪偶，2017年6月起在網路交友平台「愛情公寓」假裝是香奈兒經銷商，塑造自己多金、貼心好男人形象，連續騙了3名女子數十萬元，遭逮還賴說「是真心想和他們交往」；但法院發現林手法雷同，錢到手就人間蒸發根本是預謀，依詐欺判他1年8個月，得賠42萬多元。

檢警調查，林男明明已婚，卻佯稱自己喪妻，透過網路交友平台「愛情公寓」尋找單身女下手，除了黃姓女子受騙外，先前也利用類似手法欺騙另2名王姓、蔣姓女子；檢方訊時，林坦承透過網路認識3名女子，但矢口否認詐財，辯稱說「是真心想和她們在一起」，沒有要詐騙的意思。

但法院調查發現，林接續用卡到嬰兒、長得很像她過世的老婆等話術，再以甜言蜜語並刻意營造出多金、體貼形象取信於人，藉此快速獲得女子芳心，讓對方死心蹋地、言聽計從。

而且林只要拿到高額現金、金飾後就人間蒸發，顯然是早已預謀把交往當成幌子詐騙財物，刑事部分依3個詐欺罪各判林男有期徒刑7個月、8個月、9個月，合併1年8個月。

民事部分，其中受害的黃女提起附帶求償，指控林化名佯稱自己是香奈兒經銷商，藉此打動她，自己誤信找到真愛，後來林假意邀請她投資，也不疑有他就拿出30萬元交付，幾天後林又索討金飾，她就一共買了價值1萬7600元的金飾送給對方。

黃還說，2人一起出遊時的旅館住宿費、電子服務及汽車用品，也都是自己先墊付，林則打包票說之後會償還，後來林甚至說因為自己過生日為由，獅子大開口直接向她要13萬元現金當作禮物。