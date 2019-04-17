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彰化鄉代經營仲介業遭控不軌 涉嫌下藥性侵印尼女移工

2019-04-17 00:36聯合報 記者劉明岩╱即時報導

彰化縣傳出從事人力仲介的鄉民代表，涉嫌將一名剛入境的看護在被送工途中，帶往旅館下藥性侵，目前由警方調查中。這名民代被指稱兩年半前，也曾因欲與女移工同處一室，被依傷害罪起訴，後來與被害人和解，在被開除後，改與他人合夥開仲介公司，沒想到再被指稱涉性侵女移工案。

這名鄉民代表的行為引來其他仲介業者不滿，在向彰化縣政府勞工處及行政院勞動部舉發，指稱這名被性侵的印尼籍女移工，今年3月入境台灣，受雇於黃姓雇主，根據被害人向同鄉哭訴，她入境後，引進的仲介公司黃姓業者，利用送工路途，將她帶往不知名旅館，讓她服下不明藥物，再趁她昏沉之際性侵得逞，並要求她不得對外聲張。

依舉發內容指出，被害人剛入境，語言不通，人生地不熟，又無手機可對外聯繫，到雇主家後，終日哭泣，鄰居同鄉聽她哭訴後，前往關心，並偷拍黃姓業者的照片，此事在印尼女傭流傳，不過，被害人事後被原仲介公司以保護之名帶走，被害人同鄉隨即向印尼在台媒體爆料，仲介公司坦承帶走安置，並表示5日內即昨天（4月16日）會將她送回雇主處。

由於此事影響台灣與人力仲介形象，人力仲介業組成調查小組，從法院判決書發現，這名鄉代兩年半前曾意圖與另名印尼女移工獨處一室，後來被依傷害案起訴，最後與女移工和解，不過當時警方到場處理時，他與警發生衝突，妨害公務部分被判6個月定讞。

人力仲介同業並向彰化縣政府勞工處及行政院勞動部舉報，並質疑引進被害的仲介公司為空頭公司。彰化縣政府勞工處表示，接獲通報後，由於被害人疑遭性侵、藏匿涉及刑法，昨天傍晚立即連繫雇主送至警局偵辦中，勞工處派員陪同翻譯製作筆錄並安撫情緒。

警方除為被害人製作筆錄外，並要求這名鄉代到案說明。不過，對於相關案情，警方仍在釐清不願透露。

性侵移工
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