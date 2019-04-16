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大法官人選 檢協會法務部推薦呂丁旺、朱富美

2019-04-16 23:05聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

司法院大法官即將有四位任期屆滿，將由總統蔡英文提名人選，「中華民國檢察官協會」、法務部分別推薦台灣高檢署主任檢察官呂丁旺、最高檢察署檢察官朱富美。呂、朱均為司法官訓練所22期結業，都是法學素養、經驗豐富的法界人才，檢察界都寄以厚望。

現任大法官15人，其中4位2011年就任的陳碧玉、黃璽君、羅昌發、湯德宗，任期均自2011年10月1日起，至2019年9月30日止。總統蔡英文將依據《中華民國憲法增修條文》規定提名人選，並於今年立法院第9屆第7會期，咨請立法院同意後任命。

3月11日成立「民國108年司法院大法官提名審薦小組」，委員包括副總統陳建仁、司法院前院長翁岳生、賴英照、前大法官劉鐵錚、林子儀及輔大法律榮譽講座教授劉初枝等6人。

審薦小組日前發函給各司法機關及協會，請求推薦名單。檢察官協會推薦高檢署主任檢察官呂丁旺、最高檢察署檢察官朱富美，而朱富美同為法務部推薦名單。

呂丁旺是司法官訓練所22期結業，中正大學法律系博士，曾任台北地檢署檢察官、高檢署檢察官、法務部法律事務司副司長、行政院第一組辦事檢察官等職務。

朱富美同為22期結業，台大法學博士、美國哈佛大學甘乃迪學院研究、美國印第安那大學法學碩士。她赴美留學專攻智慧財產權，成為當年中美智慧財產權的我方諮商代表之一，以及加入WTO的法務部諮商代表。她是行政院主辦的女性領導者研究班第1期結業、總統府第一局副局長、行政院參事兼組長等職務。

朱富美的丈夫是台北地檢署檢察長邢泰釗。她曾任花蓮、基隆、台北地檢署檢察官、台北、桃園地檢署主任檢察官，調法務部檢察司辦事。她擔任桃檢主任檢察官期間偵辦過劉邦友官邸血案。

檢察官大法官行政院
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