蔡易餘質疑農糧署圖利玉豐公司 翁重鈞提告獲賠20萬元

2019-04-16 20:37 聯合報 記者 聯合報 記者 魯永明 ╱即時報導



嘉義縣民進黨立委蔡易餘3年前開記者會，質疑農糧署圖利國民黨前立委翁重鈞的家族企業「玉豐糧食公司」，指玉豐公司低價買進軍糧再高價賣出，20年來大賺11億元，另在政論節目、造勢晚會公開批評。翁重鈞認為名譽受損提民事訴訟，向蔡易餘求償200萬元，並要求登報道歉，台北地方法院今天宣判，判蔡易餘應賠償20萬元，可上訴。

蔡易餘晚間聲明說，承審法官拘泥於數字，存有偏見，對判決表達不服，要提起上訴。他說，承審法官拘泥於他所指稱翁重鈞家族賺得11億元，縱使未賺11億元，翁重鈞時任立委時透過職權，家族取得臺灣省糧食局白米密封包裝機等設備，從84年獨佔國防部軍糧生意，近年來翁重鈞家族光二氧化碳密封包裝米，在106年當年度以賺取1100萬元計算，至今24年來至少就賺2億4千萬元，這還未包括倉儲費用、運輸費用，及裁軍軍人大幅減少原因。

蔡易餘進一步指出，法官只拘泥在數字上，但翁重鈞在民國84年怎麼透過職權取得生意，法官皆不願意深入討論，因此對於法官充滿偏見，他決定將提起上訴。

判決說，蔡易餘等立委2016年12月28日開「大米蟲養成計畫」記者會，質疑農糧署圖利具有特定設備的玉豐公司供應軍糧，指玉豐公司以每公斤27元購入軍糧，再以每公斤47元賣給國防部，自1996年至2016年獲利達11億元；記者會一出，玉豐公司發聲明反駁，翁重鈞也不滿提民事訴訟，認為蔡易餘侵害名譽權。

翁的律師先前曾指出，玉豐僅承包軍糧白米「密封加工」，再交給農糧署販售給國防部，公司並未「販售」軍糧，至於農糧署以多少錢賣出，和公司毫無關係，蔡一再扭曲事實，以47元減去27元計算利潤，指稱玉豐公司大賺11億元，計算利潤方式也錯得離譜，實際上公司利潤為1200萬元，兩者相差一百倍。