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高雄6月嬰遭撞頭腦死 母竟袒護狠父「不打小孩」

2019-04-16 17:52聯合報 記者林伯驊╱即時報導

高雄劉姓男子與同居廖姓女友共育有5名孩子，3年前的上午，廖女餵完6月大的么子後，留下劉及男嬰在家，不料僅隔2個多小時，劉姓男子緊急載著頭部流血的男嬰就醫，但搶救1個多月後仍因腦死不治；劉事後遭控涉虐嬰致死，他堅稱嬰兒自行摔下床，橋頭地院仍依傷害致死罪，判11年半徒刑，可上訴。

判決指出，住美濃區的劉姓男子和同居女友生下5個兒子，2016年11月7日早上7點半，廖女餵僅6月大的么子喝完牛奶便出門，留下劉與么子在房間，但劉卻讓男嬰的頭去猛撞其他東西，直到他發覺男嬰傷勢嚴重，才緊急載往衛福部旗山醫院救治，經診斷出疑腦出血，又轉診長庚醫院，男嬰仍於同年12月13日晚間10點死亡。

檢警相驗發現，男嬰因頭部外傷導致顱內出血、顱內壓上升致腦死，以及中樞神經衰竭死亡，男嬰送醫時頭、臉都有腫脹外傷，眼睛有血絲，鼻樑及耳朵都有瘀傷。解剖也指出，男嬰另有硬腦膜下出血、視網膜出血，長庚醫院醫師研判，是案發前近3天內造成，懷疑男嬰生前頭、臉遭撞擊外物。

不過劉姓男子堅稱沒施暴，辯男嬰在搖床睡覺，他聽到哭聲前去察看，男嬰已經倒臥地上，不知發生何事；長庚醫師偵訊證稱，「傷勢絕不可能嬰兒自己摔落造成，是很嚴重的外力」，也有治療過受虐嬰兒，但沒像這件這麼嚴重；合議庭依傷勢認定，應是劉和男嬰獨處時造成。

雖然廖女也替男友辯稱「他脾氣穩定，平日不打小孩」，合議庭指出，劉會酗酒、罵自己母親三字經，也有對廖女施暴的家暴紀錄，案發前2月，廖女通報他涉用棍棒毆打、不當管教另名兒子，顯示他早有家暴行徑；尤其案發前，劉喝酒到凌晨2、3點返家，認定他確實因情緒失控，對么子施暴釀死。

合議庭認為，劉姓男子施暴力道極強，害6月大的男嬰受創程度連醫師都指罕見，剝奪男嬰長大體驗人生酸甜苦辣的機會，手段甚為惡劣，且現今大眾對虐兒惡行深惡痛絕，考量他不承認犯行細節，從沒表示懺悔、難過等悔悟態度，依成年人故意對兒童犯傷害致人於死罪，重判11年半徒刑。

高雄劉姓男子涉嫌虐死6月大的么子，卻堅稱沒動手，橋頭地院仍依傷害致死罪，判11年...
高雄劉姓男子涉嫌虐死6月大的么子，卻堅稱沒動手，橋頭地院仍依傷害致死罪，判11年半徒刑，可上訴。示意圖／Ingimage
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嬰兒長庚醫師
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