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徐乃麟飆罵案觸動 臉書怨職場霸凌遭告無罪確定

2019-04-16 17:52聯合報 記者王宏舜╱即時報導

新北市一家科技公司朱姓員工2016年10、11月間出差19天，人事系統通知他需設陳姓同事為職務代理人，陳不滿、打分機飆罵他。一年後，因藝人徐乃麟飆罵唐從聖，擾攘朱抑制的不滿，在臉書和LINE群組上留言「打電話對我飆國罵，連番問候我母親。徐乃麟飆你他媽的B五個字，陳先生飆四個字，只差一個B。」，抱怨職場霸凌。陳提告誹謗，高等法院維持一審無罪判決確定。

高院指出，依朱所舉證據，已證明確實對陳曾經對他有職場上的言語霸凌行為，並有受辱的感受，朱的言論與態度是否適當，屬可受公評之事，他在臉書和LINE群組表達意見、發洩抑鬱已久的感情也算是「適當評論」，與誹謗罪無涉。

陳姓員工指控，朱發文批評「對我職場霸凌，在同事間說我是非，孤立我、排擠我、封殺我、對我趕盡殺絕、視我為大仇人，把我說成了十惡不赦的大壞蛋」、「他打電話來罵人，一開口就是你他媽的玩我」，讓他的名譽受損、人格遭貶抑。

朱不否認有在2017年10月2日寫下下些文字，但否認有任何加重誹謗，並說他只是在評論徐乃麟飆罵唐從聖的事件，有感而發在臉書和LINE群組發表言論，他說的都是事實；因陳在2016年10月12日接到公司電子郵件，通知對方是他的代理人後，就飆罵他，觸動他的情緒。

高院調查，朱在前年10月2日中午先張貼「乃哥 7pupu抓狂國罵，從從不錄了blue了(字幕版)」的連結，並指「最近徐乃麟對唐從聖飆國罵鬧得沸沸揚揚，這反映出職場霸凌的嚴重性」、「群組有些人應該知道我跟陳○○不和的事情，為何會沉寂一年才出來說明，是為了20幾年的同事情誼，他抱怨的事情有些遺漏的我來補充說明」。

高院認為朱發表這些言論，的確是因「徐乃麟飆罵唐從聖事件」經媒體報導後有感，想到一年前發生的職務代理問題，要說是故意毀人名譽，立論可疑。而當時代班鬧得不愉快時，朱曾發信說明「長官規定有事請假/因公出差等，請各 account leader/sub-leader相互遞補代理，此次出差我只是依照規定填寫代理人，但如果account leader/sub-leader業務上無法代理應該向上反應，account leader/sub-leader相互遞補代理不是我規定的，如果不能代理也不需要找我發脾氣，我不是出氣筒。拜託！！拜託！如果真的不能相互代理工作，大家可以一起討論」，顯示朱曾有受辱的不快經驗。

高院認為，朱並不是在追求自己利益而寫下這些文字，這是在一個與公共利益有關連性的脈絡下表達己見，刑事法院不能過度審查表達用語、箝制自由討論的活潑性；職場霸凌議題涉及同僚間是否濫用權力，霸凌行為不僅影響被霸凌之個人，並可能牽涉同職場其他人也有同遭不平等對待的可能，進而導致員工士氣下降。合議庭認為，民主多元社會應容許各種價值判斷，不應有何者正確或何者錯誤而運用公權力加以鼓勵或禁制的現象。

唐從聖2017年在華視「天才衝衝衝」錄影時激怒徐乃麟，慘遭徐飆罵。唐原本要提告，但徐召開道歉記者會，他也釋出善意。

唐從聖(右圖)2017年在華視「天才衝衝衝」錄影時激怒徐乃麟(左圖)，慘遭徐飆罵...
唐從聖(右圖)2017年在華視「天才衝衝衝」錄影時激怒徐乃麟(左圖)，慘遭徐飆罵。這起事件卻觸動有遭職場霸凌經驗的朱姓科技公司員工，因臉書、LINE群組發文而被控誹謗，但朱獲無罪確定。圖／聯合報系資料照片
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霸凌職場
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