舊中央黨部大樓案 國民黨：未釐清張榮發是否善意取得

2019-04-16 16:53 聯合報 記者 聯合報 記者 賴佩璇 ╱即時報導



行政院黨產會認定國民黨「前中央黨部」從借用、租用到承購自始至終都「於法不合」，因此向國民黨追徵出售不當黨產價額共11.4億餘元。國民黨聲請停止執行獲准，台北高等行政法院今針對本案訴訟開庭，國民黨委任律師認為黨產會作成處分有瑕疵，於法不合應予撤銷。法官諭知候核辦。

黨產會去年認為國民黨於民國95年以16億6000萬元出售土地予第三人張榮發基金會，扣除交易時國民黨繳納的土地增值稅一億餘元及取得土地對價的3億多元，應就土地財產變型後價金向國民黨追徵11億3972萬9956元。

國民黨不服提起撤銷訴訟，另聲請停止執行追徵。停止執行部分，法院認為追徵金額為鉅款，且黨產會已移送行政執行署執行，若法院未於現階段介入處理，財產將難以回復，僅能日後金錢賠償，而將來本案訴訟若經判決撤銷原處分確定，國家會負擔過重的金錢支出並致社會資源的無謂耗費，因此裁准。

黨產會不服提抗告，最高行政法院審理中。北高行今下午進行撤銷訴訟的準備程序，由於舊中央黨部已出售給張榮發基金會，國民黨的律師張少騰認為調查程序時，應讓追徵標的土地、建物所有權人出席，以釐清是否善意（不知情）、惡意（知情）取得，再決定是返還或追徵，但公聽會上未要求所有權人出席，有程序瑕疵。

張少騰指出，民國96年行政院黨產調查報告結論，本件出售案是符合國有財產法規定，黨產會對此並未就不同處做出說明。此外，黨產會認為本件從借用、借用、租用一系列都違法、違反國有財產法處分自始無效，但這應是牽涉法律行為無效的處罰方式及處分效力的問題才對。

黨產會律師賴秉詳表示，依黨產條例第6條第3項規定，只要是移轉他人無法返還即應要追徵，與善意第三人無涉。如果所有權人是以無償或是顯不相當對價取得，會再就此部分向張榮發基金會追徵。他強調，無論是否對張榮發基金會追徵，都不會免除向國民黨追徵的法定義務。

他向法官解釋，舉例來說，假設有一建物價值100萬元，卻用60萬元出售，依據黨產條例會向國民黨追徵60萬元、第三人40萬元。因此，向國民黨及第三人追徵是兩個義務，兩者並不衝突。

庭末，法官李君豪諭知候核辦，而張少騰會再具狀陳報有關另案釋憲相關事宜給法院斟酌，決定是否將裁定停止審理、聲請釋憲。