限制出境還能「靈修」嗎？鈕承澤笑而不答搭小黃離開

2019-04-16 16:29 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



導演鈕承澤遭被控性侵劇組女助理，被檢方依強制性交罪嫌起訴，法院裁定限制出境，他不服提出抗告，高等法院認為，鈕承澤自述會定期到國外「靈修」，每次出國一周至一個月，法官認定有能力長期滯留海外，裁定駁回抗告確定。台北地方法院今天二度開庭，鈕承澤獨自步行出庭，庭後未接受採訪，邊走邊向媒體鞠躬示意後快步離去。

鈕承澤私底下透露，對於開庭內容不便回答，「但尊重、信任司法」。開庭結束，鈕承澤待法警叫好計程車後，快步走出法院，有記者提問被法院限制出境、無法出國還可以靈修嗎？鈕承澤聽完，臉上露出微笑，但沒有回答問題，迅速搭計程車離開現場。

檢方起訴，鈕承澤執導電影「跑馬」期間認識被害女子，2018去年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕承澤臨時取消會議，改邀請友人到家裡聚會，並借機請劇組人員帶同被害女子到場。隔日凌晨，劇組離開鈕承澤住處，而被害女子也無意獨留，但劇組人員未能察覺被害女子神色，被害女子也不願不顧顏面直接離去，因此短暫續留，打算伺機離去。