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背對開單被做猥褻動作 警：當天單人出勤會檢討改進

2019-04-16 15:39聯合報 記者羅紹平╱即時報導

網路流傳一支網紅李威德上傳的影片，影片中李威德因超速在台東縣成功鎮被攔停遭警開單，但執勤林姓警員開單時，李在林的背後做出下體前往抽動的猥褻動作，引起社會議論，更讓警界譁然「另一警在做什麼？執勤開單怎可背對當事人，置自己安危於不顧？」台東縣警局成功分局下午說明，事發在轄區，林當天是單人出勤，背對當事人確有疏忽，會檢討並要求全體員警改進，注意個人安全。

影片中涉嫌猥褻警員的是自稱「蘆竹王陽明」的男子李威德，畫面中警員彎腰低頭、背對李男在後車廂開單，李男竟在後方做出抱住警員、前後抽動下體等猥褻動作，另兩名友人貼近看警開單，第四名友人在旁拍攝畫面。

有資深教官直言，「這名警員太危險了！三個人要對他怎麼樣，實在是太輕而易舉，該名警員的執勤態度不對，絕對不能背對當事人、嫌疑人，槍械可能被搶奪外，更威脅到自身生命安全，且另一警為何沒在旁警戒、制止」。

資深員警另指出，除了不能背對，也要與當事人保持約1.5公尺的安全距離，開單時忌諱「低頭開單」，要面向當事人將罰單盡量拿高寫，至少視線要能看到對方的動作，避免對方攻擊或是逃跑，另名警員則要在旁警戒。

成功分局今天下午說明，畫面是發生在今年2月24日的事，畫面中開單的林姓警員當天是單人執行交通稽查勤務，沒有其他同僚，至於李姓男子是一行三車十餘人來台東玩，李因超速被攔停，因李對被開罰沒有意見，且與同行其他十餘人都跟林姓警員聊天說笑，因此讓林警一時鬆懈心防，忘了必須面對當事人的執勤守則，分局已告誡林警，檢討並要求全體員警落實相關執勤守則，確保自身安全。

自稱蘆竹王陽明男子李威德，趁警員背對開單，竟從後做出抱住警員抽動下體等猥褻動作影...
自稱蘆竹王陽明男子李威德，趁警員背對開單，竟從後做出抱住警員抽動下體等猥褻動作影片，畫面一出引發警界譁然，警界資深教官不敢置信直問，「另一個警員在幹嘛？」圖／擷取自前警大教授葉毓蘭臉書
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