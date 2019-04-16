「8個月後又是一條好漢！」 傅崐萁18日刑滿出獄

2019-04-16 15:22 聯合報 記者 聯合報 記者 王燕華 ╱即時報導



花蓮前縣長傅崐萁將於18日出監，不少與他交好的地方人士、支持者將前往迎接，吉安鄉長游淑貞已向警方提出集會遊行申請並獲通過，預計屆時將有至少百人到場，傅崐萁將現場發表演說。

傅崐萁因從政前的合機炒股案被依違反證券交易法判刑8月，去年9月25日發監執行，原本應執行到今年5月24日，然因他曾涉「假離婚」偽造文書案，經台中檢方向台中高分院聲請合併定應執行刑，定出應執行1年1月，扣除前案已執行6個月，傅剩下7月徒刑，再因此次服刑期間表現良好，縮刑6日，本月18日服刑期滿出監。

傅入監前有大批支持者前往相送，傅當時還高喊「8個月後又是一條好漢」，如今他出獄，預料也將有一番大陣仗。游淑貞強調，這次都是自發性的，並沒有動員，單純就是一些好朋友帶著歡喜心迎接傅前縣長出關，希望不要扯上太多政治因素，模糊焦點。

游淑貞今天說，傅在縣長任內非常努力，帶動花蓮有卓越的表現，且任內8年半的薪資全部捐出，可說是花蓮的終身志工。這次他要出關了，一些好朋友相約前往迎接，她們也釋放訊息邀請大家過來，但並沒有特別動員，目前預計可能有上百人前往，傅前縣長可能和鄉親致意，現場會準備音響，因此也向警方申請集會遊行。

縣議員莊枝財今天在議會臨時會上，指傅妻、縣長徐榛蔚12日出席在花蓮市國家英雄館舉辦的巡守大隊長交接典禮，公然要大家18日有時間就到南華接駕，莊批這是「利用公家資源造神」，徐榛蔚應向縣民公開說明；縣府秘書長顏新章回應說「縣長應該是不會啦」。