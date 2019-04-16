為性侵案再度出庭 鈕承澤戴墨鏡微笑步入法院

2019-04-16 14:44 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



導演鈕承澤遭被控性侵劇組女助理，被檢方依強制性交罪嫌起訴，法院裁定限制出境，他不服提出抗告，高等法院認為，鈕承澤自述會定期到國外「靈修」，每次出國一周至一個月，法官認定有能力長期滯留海外，裁定駁回抗告，鈕仍被限制出境、出海。鈕承澤上次騎腳踏車輕鬆出庭，台北地方法院今天二度開庭，他臉上戴墨鏡、掛著微笑不發一語，獨自撐傘步入法院。

檢方起訴指出，鈕承澤執導電影「跑馬」期間認識被害女子，2018去年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕承澤臨時取消會議，改邀請友人到家裡聚會，並借機請劇組人員帶同被害女子到場。

劇組人員隔日凌晨表明欲離開鈕承澤住處，被害女子也無意獨留，但劇組人員未能察覺被害女子神色，被害女子也不願不顧顏面直接離去，因此短暫續留，打算伺機離去。

鈕在劇組人員離去後，將被害女子強壓在沙發上強脫衣褲，並以手指強行插入被害女子下體，因被害女子堅決不從，身體蜷縮在沙發上哭泣發抖，鈕承澤才讓被害女子穿回衣物離開，被害女子事發後隨即打電話向同居室友求助，室友帶被害女子前往醫院驗傷採證並報警。