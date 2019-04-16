為性侵案再度出庭 鈕承澤戴墨鏡微笑步入法院
導演鈕承澤遭被控性侵劇組女助理，被檢方依強制性交罪嫌起訴，法院裁定限制出境，他不服提出抗告，高等法院認為，鈕承澤自述會定期到國外「靈修」，每次出國一周至一個月，法官認定有能力長期滯留海外，裁定駁回抗告，鈕仍被限制出境、出海。鈕承澤上次騎腳踏車輕鬆出庭，台北地方法院今天二度開庭，他臉上戴墨鏡、掛著微笑不發一語，獨自撐傘步入法院。
檢方起訴指出，鈕承澤執導電影「跑馬」期間認識被害女子，2018去年11月23日，劇組原訂召開工作會議，鈕承澤臨時取消會議，改邀請友人到家裡聚會，並借機請劇組人員帶同被害女子到場。
劇組人員隔日凌晨表明欲離開鈕承澤住處，被害女子也無意獨留，但劇組人員未能察覺被害女子神色，被害女子也不願不顧顏面直接離去，因此短暫續留，打算伺機離去。
鈕在劇組人員離去後，將被害女子強壓在沙發上強脫衣褲，並以手指強行插入被害女子下體，因被害女子堅決不從，身體蜷縮在沙發上哭泣發抖，鈕承澤才讓被害女子穿回衣物離開，被害女子事發後隨即打電話向同居室友求助，室友帶被害女子前往醫院驗傷採證並報警。
檢警偵查，被害女子胸部上殘留的微物跡證為唾液，檢體DNA與鈕承澤相符，下體無驗出與鈕承澤DNA相符的微物跡證，但有新的撕裂傷，且被害女子四肢有因抵抗、遭強壓出現的瘀傷，與被害女子指述相符，認定鈕涉嫌重大，將他起訴。鈕承澤上次開庭後表示，他在法庭上向女生道歉，但他從來沒有威脅強迫，抱歉對她造成痛苦。
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