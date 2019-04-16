罵F奶網紅辛尤里「下賤」 女網友遭判拘役60日

2019-04-16 14:43 聯合報 記者 聯合報 記者 林孟潔 ╱即時報導



F奶性感女模、網紅辛尤里（本名辛宜儒）獨自撫養女兒，常在臉書分享性感生活照，她被女網友陳佳君在臉書PO文指會「勾引男人」、「實在搞不懂，她怎麼做一個單親小孩的母親」等語，連整形前的照片也被陳放上網，提告公然侮辱等罪嫌。台北地方法院今天宣判，判陳女拘役60日，得易科罰金6萬元，可上訴。

陳女前年11月指辛尤里「就是不喜歡那種喝醉跟男人在夜店喇舌的，我就是在講辛尤里小姐，眾人皆知，她喝醉行徑多不檢點！都已經是個孩子的媽媽了，還到處勾引男人，實在搞不懂，她怎麼做一個單親小孩的母親！小女孩長大若知道媽媽如此下賤怎麼辦」。

辛尤里也指控，陳女在爆廢公社等臉書社團指她「整個人塑膠的也不知道在囂張什麼」、「她過去多破，現在多破」、「她連心都超級雙面」等，另辛尤里認為，陳利用在醫美診所擔任櫃檯人員職務，私自盜取診所拍攝她整型前的照片，再公開放上網路，告陳妨害名譽、個資法和妨害秘密等罪嫌，檢方起訴陳。

法院先前開庭時，陳女曾承認出言誹謗辛尤里，也願意和辛尤里道歉，但兩人調解失敗，她也否認利用醫美診所櫃台人員一職，盜取辛尤里整型前的照片，表示「照片是我去Google找到的」。

而法院上次開庭，陳女戴墨鏡出庭，開庭結束還和陪同辛尤里出庭的女性友人發生爭執，兩人互扯頭髮、叫囂，驚動多名法警上前制止。

陳女在法庭上不時側坐、插畫、托腮，還發出「嗯哼、嗯哼」的聲響干擾法庭秩序，當著法官的面摔卷證，她又說「法律給妳們玩就好了」、「我能有什麼意見呢」，最後陳述時更說，「我罵人是事實」、「講的也是事實」，又補上一句「人破就是破」，態度傲慢惹怒法官，陳女被法官告知，犯後態度將作為量刑參考。