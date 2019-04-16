親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

2019年普立茲獎出爐 新聞關鍵字：失能的「Code Red」

貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

罵F奶網紅辛尤里「下賤」 女網友遭判拘役60日

2019-04-16 14:43聯合報 記者林孟潔╱即時報導

F奶性感女模、網紅辛尤里（本名辛宜儒）獨自撫養女兒，常在臉書分享性感生活照，她被女網友陳佳君在臉書PO文指會「勾引男人」、「實在搞不懂，她怎麼做一個單親小孩的母親」等語，連整形前的照片也被陳放上網，提告公然侮辱等罪嫌。台北地方法院今天宣判，判陳女拘役60日，得易科罰金6萬元，可上訴。

陳女前年11月指辛尤里「就是不喜歡那種喝醉跟男人在夜店喇舌的，我就是在講辛尤里小姐，眾人皆知，她喝醉行徑多不檢點！都已經是個孩子的媽媽了，還到處勾引男人，實在搞不懂，她怎麼做一個單親小孩的母親！小女孩長大若知道媽媽如此下賤怎麼辦」。

辛尤里也指控，陳女在爆廢公社等臉書社團指她「整個人塑膠的也不知道在囂張什麼」、「她過去多破，現在多破」、「她連心都超級雙面」等，另辛尤里認為，陳利用在醫美診所擔任櫃檯人員職務，私自盜取診所拍攝她整型前的照片，再公開放上網路，告陳妨害名譽、個資法和妨害秘密等罪嫌，檢方起訴陳。

法院先前開庭時，陳女曾承認出言誹謗辛尤里，也願意和辛尤里道歉，但兩人調解失敗，她也否認利用醫美診所櫃台人員一職，盜取辛尤里整型前的照片，表示「照片是我去Google找到的」。

而法院上次開庭，陳女戴墨鏡出庭，開庭結束還和陪同辛尤里出庭的女性友人發生爭執，兩人互扯頭髮、叫囂，驚動多名法警上前制止。

陳女在法庭上不時側坐、插畫、托腮，還發出「嗯哼、嗯哼」的聲響干擾法庭秩序，當著法官的面摔卷證，她又說「法律給妳們玩就好了」、「我能有什麼意見呢」，最後陳述時更說，「我罵人是事實」、「講的也是事實」，又補上一句「人破就是破」，態度傲慢惹怒法官，陳女被法官告知，犯後態度將作為量刑參考。

辛尤里作證則說，陳女與她過去念大學的前黃姓男友認識，「但不知他們關係是什麼」，之後即在臉書上誹謗她，她也強調，她並不是陳女指控的那種人。

辛尤里。本報資料照片
辛尤里。本報資料照片
分享
辛尤里（右）。本報資料照片
辛尤里（右）。本報資料照片
分享
陳佳君。本報資料照片
陳佳君。本報資料照片
分享
辛尤里。本報資料照片
辛尤里。本報資料照片
分享

醫美爆廢公社公然侮辱
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

看完拳頭硬了！ 員警前方開單 他在後方抽動猥褻

2019-04-16 10:15

影／美式賣場推人控行竊 被害人：身有12萬以為搶劫

2019-04-16 11:39

為掌握前妻行蹤 恐怖男拿膠帶把手機、行動電源捆車底

2019-04-16 11:39

他24歲當總裁擁上兆股票 同袍相信下場超慘

2019-04-16 13:15

為性侵案再度出庭 鈕承澤戴墨鏡微笑步入法院

2019-04-16 14:44

王思佳上身走光提告7人 檢：非猥褻影像不起訴

2019-04-16 14:36

毛小孩菜園搗蛋 狠男拿柴刀一路追進飼主家狂砍

2019-04-16 14:23

警壓制害暴斃？法醫解剖還清白不起訴

2019-04-16 14:22

酒駕男子欠款12萬餘元 透天厝遭查封後急忙繳清

2019-04-16 14:06

古蹟防火 消防署著眼2方面

2019-04-16 13:49

影／他後方猥褻開單警 警譁然：另一警在做甚麼？

2019-04-16 13:31

豬隊友深夜「盧」不停 勸架警察意外抓到通緝犯

2019-04-16 13:16

企業慨捐新化警分局爆閃燈 提高轄區行車安全

2019-04-16 12:41

4億債務喬不攏擄日式餐廳董娘 北檢聲押禁見主嫌

2019-04-16 12:33

停水夜間獨自外出載水 老翁寒夜路倒獲援救

2019-04-16 12:06

萬安演習5月舉行 同測空襲警報簡訊

2019-04-16 12:06

國道紅斑馬出車禍 大隊：持續教育員警遵守交通規則

2019-04-16 11:56

影／蘆竹王陽明在警察背後猥褻 警方看完硬起來：嚴辦

2019-04-16 11:27

前屏東縣獅子鄉長收廠商回扣80萬 無罪變要關7年半

2019-04-16 11:23

他腸胃不舒服求診 卻被假中醫「隔衣針灸」刺破肺

2019-04-16 11:08

無緣！赴陸工作不養婚外子 男挨告遺棄獲不起訴

2019-04-16 11:07

醉男酒駕車停派出所 咆哮拒酒測害老父母「廁所教子」

2019-04-16 11:07

蘆竹王陽明猥褻警察 警方將通知到案依侮辱公務員法辦

2019-04-16 11:06

影／不滿小妹遭拋棄 夥人追打她男友

2019-04-16 10:57

由愛生恨？ 老闆毒殺愛侶 更一審減為17年

2019-04-16 10:10

「以客為尊」大賣場疑客行竊 店員推人倒地惹爭議

2019-04-16 09:59

不酒駕很難嗎？ 醉男9度酒駕遭逮 竟怨警找麻煩

2019-04-16 09:44

影／碰！大貨車加油結束駛出 疑內輪差撞毀收費亭

2019-04-16 09:32

疑感情糾紛 高雄男子當街遭毆打

2019-04-16 08:29

壓嬰不只1人 托嬰中心勒令停業1年

2019-04-16 00:27

查封油輪落跑 船長判拘役50日

2019-04-15 23:30

托嬰中心男嬰遭悶死 北市重罰30萬勒令停業1年

2019-04-15 21:07

醫美診所傳糾紛 股東帶7人談判不成致衝突遭警帶回

2019-04-15 21:02

再三天出獄 花蓮前縣長傅崐萁今獄中被檢調借訊

2019-04-15 20:34

樹林焚化爐工安意外工人慘死管道間 新北檢傳喚11人

2019-04-15 20:05

假交易詐貸1.8億 檢調搜索普曜國際

2019-04-15 19:14

詐騙集團搞風險管理設「面試官」 板橋警瓦解22人集團

2019-04-15 18:02

中信併台壽保開庭 台壽保前董：合併絕對正確

2019-04-15 17:59

自割臍帶棄女嬰 越南小媽媽：無力照顧

2019-04-15 16:57
看更多

熱門文章

不孕症名醫疑小跑步闖紅燈 慘遭外送騎士撞擊身亡

2019-04-15 19:05

看完拳頭硬了！ 員警前方開單 他在後方抽動猥褻

2019-04-16 10:15

酒駕重罰對他無效 6次酒駕2次撞死人照樣再酒駕

2019-04-15 16:32

不孕症名中醫陳俊明車禍過世 中醫界同表惋惜

2019-04-15 19:17

影／美式賣場推人控行竊 被害人：身有12萬以為搶劫

2019-04-16 11:39

「台灣醫生很棒不要怕」 日客遊九份昏厥爆血警安撫友人

2019-04-15 15:11

壓嬰不只1人 托嬰中心勒令停業1年

2019-04-16 00:27

驚魂！4億債務糾紛喬不攏 日式餐廳董娘遭擄10小時

2019-04-16 10:55

普悠瑪又出事！瑞芳平交道與小客車撞擊 南北雙向暫停

2019-04-15 22:53

她和警察約會結局好尷尬 「會不會被當現行犯抓起來？」

2019-04-16 10:43

洗插秧機遭嫌「又髒又臭」 農夫高EQ回應受網友推崇

2019-04-15 19:47

普悠瑪瑞芳撞車 小客車駕駛：車故障停平交道

2019-04-15 22:57

2已婚女失蹤近2個月 尋獲時已成腐黑女屍

2019-04-15 22:23

警專學員受測變植物人 家長：中隊長遺棄我兒

2019-04-15 17:30

捷運色狼驚爆為泰山區長？ 區長：對我造成傷害

2019-04-16 12:35

影／碰！大貨車加油結束駛出 疑內輪差撞毀收費亭

2019-04-16 09:32

休旅車飛1層樓高撞爆！駕駛不治

2019-04-16 00:01

全台警察都還沒穿新裝 這位警局長已穿新警服亮相

2019-04-16 12:14

影／他後方猥褻開單警 警譁然：另一警在做甚麼？

2019-04-16 13:31

再三天出獄 花蓮前縣長傅崐萁今獄中被檢調借訊

2019-04-15 20:34

國道未保持46公尺車距挨罰 他告贏撤3千罰鍰

2019-04-15 16:12

這輛車一停2個月 仔細一看…裡頭2黑屍

2019-04-16 00:01

影／蘆竹王陽明在警察背後猥褻 警方看完硬起來：嚴辦

2019-04-16 11:27

4男女開房歡唱全待浴室 警入內才發現真相是毒趴

2019-04-15 22:14

國三生從學校4樓墜落頭破血流 仍在加護病房急救

2019-04-15 14:57

他腸胃不舒服求診 卻被假中醫「隔衣針灸」刺破肺

2019-04-16 11:08

18日將出獄 傅崐萁突遭檢調借訊約談

2019-04-15 18:48

「以客為尊」大賣場疑客行竊 店員推人倒地惹爭議

2019-04-16 09:59

他24歲當總裁擁上兆股票 同袍相信下場超慘

2019-04-16 13:15

男童不明原因17樓跌落2樓遮雨棚 送高醫急救

2019-04-15 21:18

23周孕婦的水壺被加洗碗精 疑父親女友惡意添加

2019-04-15 20:59

水泥預拌車國一大翻覆 網友目擊驚險冒煙狀

2019-04-15 16:40

惡意讓孕婦喝下洗碗精 嫌犯聲稱只是故意洗不乾淨

2019-04-15 21:45

不酒駕很難嗎？ 醉男9度酒駕遭逮 竟怨警找麻煩

2019-04-16 09:44

5歲童商場嬉戲撞到人 恐龍爸媽竟批對方「沒教養」

2019-04-15 15:33

托嬰中心男嬰遭悶死 北市重罰30萬勒令停業1年

2019-04-15 21:07

假交易詐貸1.8億 檢調搜索普曜國際

2019-04-15 19:14

醫美診所傳糾紛 股東帶7人談判不成致衝突遭警帶回

2019-04-15 21:02

蘆竹王陽明猥褻警察 警方將通知到案依侮辱公務員法辦

2019-04-16 11:06

中信併台壽保開庭 台壽保前董：合併絕對正確

2019-04-15 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top