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王思佳上身走光提告7人 檢：非猥褻影像不起訴

2019-04-16 14:36聯合報 記者蕭雅娟╱即時報導

女星王思佳去年5月參加微風之夜，一席薄紗黑蕾絲禮服不慎下滑，上身走光，現場媒體直播、拍攝影像，民眾更在臉書轉發相關影像，王思佳憤而提告散布猥褻影像、加重誹謗罪。士林地檢署偵查終結，檢察官認走光影像非猥褻影像，4名媒體工作者及3名民眾獲不起訴處分。

去年5月11日王思佳和母親布蘭尼出席微風之夜，參加電影「死侍2」發表會，她身穿一席薄紗黑蕾絲禮服，站在母親身旁，但沒注意到禮服下滑，胸部露點，直到返家才知道走光。

王思佳怒告中時電子報蔡姓編輯、何姓經理、張姓副總編、ETtoday新聞雲吳姓記者，及馬姓、楊姓、黃姓民眾等7人，但眾人均否認犯行。

蔡辯稱，新聞內是引用直播訊號，未特別擷取裸露部分。張辯稱，直播前不知現場人的衣著，現場流傳有露點事件，即將影片下架，事後使用的照片都有馬賽克。何辯稱，直接取用直播連結放入文章中，當晚已配合影片下架。

被告吳辯稱，攝錄時為發覺有走光情況。馬姓民眾稱，臉書帳號非本人使用。楊稱，將影片轉發給臉書好友，並無公開。黃辯，確實在現場拍照，但當時不知道有走光，事後看到媒體上傳，才會跟著傳照片，最後也下架照片。

檢察官指出，王思佳在發表會上舉止優雅，表情自然，無任何猥褻動作，影像僅屬於走光影片、照片，非強調乳頭為主題的猥褻影像，且不足以引起一般人厭惡，客觀上不足以刺激或滿足性慾，難認被告7人犯散布猥褻影像罪。

檢察官認為，全案影片照片均忠實呈現電影發表會實況，且經告訴人向媒體反應後，即下架影片或打上馬賽克，難認有妨害名譽故意，民眾則是基於分享照片心態，縱使行為可議，但難認有貶損名譽，全案無其他積極證據證明7人有散佈猥褻物、加重誹謗等犯行，以不起訴處分。

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