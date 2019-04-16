古蹟防火 消防署著眼2方面
法國巴黎聖母院大火，引起世界各地關注，而古蹟防災的議題也再次受到重視。內政部消防署指出，古蹟由於建造年代久遠，抗災性遠不如現代建築，也無法按現代建築的標準要求比照辦理相關防火防災辦法，目前盡可能從周邊環境加強硬體設備和維護人員教育管理2方面下手，盡量減少火災發生的危險因子
消防署火災預防組長周文智表示，有時候，古蹟的美觀性、整體性會與防火防災工作衝突，難以兩全其美，所以針對建築本身的安全問題，得從面積大小、室內設計等方面著眼研究，設置偵煙設備及滅火器，而且各個古蹟建材不同，預防設計辦法也不同，例如台南孔廟的消防栓就設計在周遭空地，而非建築內部，盡量保持整體美觀。
此外，國內不少古蹟至今仍保留木造建築，例如台北龍山寺、嘉義配天宮和彰化元清觀等等，這些建築物的防火防災工作又比磚造建築更重要，除了硬體設備定期維護以外，人員的管理更顯重要。
周文智指出，寺廟配合祭典，可能會存放大量金紙，而廳舍有線香、蠟燭和油燈等火源，還有光明燈、裝飾照明等電源，甚至修繕施工也都是致災因子，2017年2月彰化關帝廟就是被鄰近建築施工的火星波及而引起大火。因此，為了降低災害發生，得從人員用火管理方面加強，盡可能要求建物所有者定期安檢，以及做好教育訓練，讓人人都有初期滅火的技能。
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