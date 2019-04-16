親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
焦點事件
社會萬象
情慾犯罪
法律前線
網搜熱話題

2019年普立茲獎出爐 新聞關鍵字：失能的「Code Red」

貨又出去了！ 高雄鳳梨今年出口新加坡刷新去年數量

古蹟防火 消防署著眼2方面

2019-04-16 13:49聯合報 記者陳俊智╱即時報導

法國巴黎聖母院大火，引起世界各地關注，而古蹟防災的議題也再次受到重視。內政部消防署指出，古蹟由於建造年代久遠，抗災性遠不如現代建築，也無法按現代建築的標準要求比照辦理相關防火防災辦法，目前盡可能從周邊環境加強硬體設備和維護人員教育管理2方面下手，盡量減少火災發生的危險因子

消防署火災預防組長周文智表示，有時候，古蹟的美觀性、整體性會與防火防災工作衝突，難以兩全其美，所以針對建築本身的安全問題，得從面積大小、室內設計等方面著眼研究，設置偵煙設備及滅火器，而且各個古蹟建材不同，預防設計辦法也不同，例如台南孔廟的消防栓就設計在周遭空地，而非建築內部，盡量保持整體美觀。

此外，國內不少古蹟至今仍保留木造建築，例如台北龍山寺、嘉義配天宮和彰化元清觀等等，這些建築物的防火防災工作又比磚造建築更重要，除了硬體設備定期維護以外，人員的管理更顯重要。

周文智指出，寺廟配合祭典，可能會存放大量金紙，而廳舍有線香、蠟燭和油燈等火源，還有光明燈、裝飾照明等電源，甚至修繕施工也都是致災因子，2017年2月彰化關帝廟就是被鄰近建築施工的火星波及而引起大火。因此，為了降低災害發生，得從人員用火管理方面加強，盡可能要求建物所有者定期安檢，以及做好教育訓練，讓人人都有初期滅火的技能。

台南赤崁樓的海神廟樓梯及樓閣均為木造建築，為防止火災發生，室內角落顯眼處都擺放了...
台南赤崁樓的海神廟樓梯及樓閣均為木造建築，為防止火災發生，室內角落顯眼處都擺放了滅火器。記者陳俊智／攝影
分享
台南赤崁樓的海神廟樓梯及樓閣均為木造建築，為防止火災發生，室內角落顯眼處都擺放了...
台南赤崁樓的海神廟樓梯及樓閣均為木造建築，為防止火災發生，室內角落顯眼處都擺放了滅火器。記者陳俊智／攝影
分享

建築古蹟
衝不了澎湖花火節 小編怒送小七 500 元商品卡

相關新聞

看完拳頭硬了！ 員警前方開單 他在後方抽動猥褻

2019-04-16 10:15

影／美式賣場推人控行竊 被害人：身有12萬以為搶劫

2019-04-16 11:39

為掌握前妻行蹤 恐怖男拿膠帶把手機、行動電源捆車底

2019-04-16 11:39

他24歲當總裁擁上兆股票 同袍相信下場超慘

2019-04-16 13:15

為性侵案再度出庭 鈕承澤戴墨鏡微笑步入法院

2019-04-16 14:44

罵F奶網紅辛尤里「下賤」 女網友遭判拘役60日

2019-04-16 14:43

王思佳上身走光提告7人 檢：非猥褻影像不起訴

2019-04-16 14:36

毛小孩菜園搗蛋 狠男拿柴刀一路追進飼主家狂砍

2019-04-16 14:23

警壓制害暴斃？法醫解剖還清白不起訴

2019-04-16 14:22

酒駕男子欠款12萬餘元 透天厝遭查封後急忙繳清

2019-04-16 14:06

影／他後方猥褻開單警 警譁然：另一警在做甚麼？

2019-04-16 13:31

豬隊友深夜「盧」不停 勸架警察意外抓到通緝犯

2019-04-16 13:16

企業慨捐新化警分局爆閃燈 提高轄區行車安全

2019-04-16 12:41

4億債務喬不攏擄日式餐廳董娘 北檢聲押禁見主嫌

2019-04-16 12:33

停水夜間獨自外出載水 老翁寒夜路倒獲援救

2019-04-16 12:06

萬安演習5月舉行 同測空襲警報簡訊

2019-04-16 12:06

國道紅斑馬出車禍 大隊：持續教育員警遵守交通規則

2019-04-16 11:56

影／蘆竹王陽明在警察背後猥褻 警方看完硬起來：嚴辦

2019-04-16 11:27

前屏東縣獅子鄉長收廠商回扣80萬 無罪變要關7年半

2019-04-16 11:23

他腸胃不舒服求診 卻被假中醫「隔衣針灸」刺破肺

2019-04-16 11:08

無緣！赴陸工作不養婚外子 男挨告遺棄獲不起訴

2019-04-16 11:07

醉男酒駕車停派出所 咆哮拒酒測害老父母「廁所教子」

2019-04-16 11:07

蘆竹王陽明猥褻警察 警方將通知到案依侮辱公務員法辦

2019-04-16 11:06

影／不滿小妹遭拋棄 夥人追打她男友

2019-04-16 10:57

由愛生恨？ 老闆毒殺愛侶 更一審減為17年

2019-04-16 10:10

「以客為尊」大賣場疑客行竊 店員推人倒地惹爭議

2019-04-16 09:59

不酒駕很難嗎？ 醉男9度酒駕遭逮 竟怨警找麻煩

2019-04-16 09:44

影／碰！大貨車加油結束駛出 疑內輪差撞毀收費亭

2019-04-16 09:32

疑感情糾紛 高雄男子當街遭毆打

2019-04-16 08:29

壓嬰不只1人 托嬰中心勒令停業1年

2019-04-16 00:27

查封油輪落跑 船長判拘役50日

2019-04-15 23:30

托嬰中心男嬰遭悶死 北市重罰30萬勒令停業1年

2019-04-15 21:07

醫美診所傳糾紛 股東帶7人談判不成致衝突遭警帶回

2019-04-15 21:02

再三天出獄 花蓮前縣長傅崐萁今獄中被檢調借訊

2019-04-15 20:34

樹林焚化爐工安意外工人慘死管道間 新北檢傳喚11人

2019-04-15 20:05

假交易詐貸1.8億 檢調搜索普曜國際

2019-04-15 19:14

詐騙集團搞風險管理設「面試官」 板橋警瓦解22人集團

2019-04-15 18:02

中信併台壽保開庭 台壽保前董：合併絕對正確

2019-04-15 17:59

自割臍帶棄女嬰 越南小媽媽：無力照顧

2019-04-15 16:57
看更多

熱門文章

不孕症名醫疑小跑步闖紅燈 慘遭外送騎士撞擊身亡

2019-04-15 19:05

看完拳頭硬了！ 員警前方開單 他在後方抽動猥褻

2019-04-16 10:15

酒駕重罰對他無效 6次酒駕2次撞死人照樣再酒駕

2019-04-15 16:32

不孕症名中醫陳俊明車禍過世 中醫界同表惋惜

2019-04-15 19:17

影／美式賣場推人控行竊 被害人：身有12萬以為搶劫

2019-04-16 11:39

「台灣醫生很棒不要怕」 日客遊九份昏厥爆血警安撫友人

2019-04-15 15:11

壓嬰不只1人 托嬰中心勒令停業1年

2019-04-16 00:27

驚魂！4億債務糾紛喬不攏 日式餐廳董娘遭擄10小時

2019-04-16 10:55

普悠瑪又出事！瑞芳平交道與小客車撞擊 南北雙向暫停

2019-04-15 22:53

她和警察約會結局好尷尬 「會不會被當現行犯抓起來？」

2019-04-16 10:43

洗插秧機遭嫌「又髒又臭」 農夫高EQ回應受網友推崇

2019-04-15 19:47

普悠瑪瑞芳撞車 小客車駕駛：車故障停平交道

2019-04-15 22:57

2已婚女失蹤近2個月 尋獲時已成腐黑女屍

2019-04-15 22:23

警專學員受測變植物人 家長：中隊長遺棄我兒

2019-04-15 17:30

捷運色狼驚爆為泰山區長？ 區長：對我造成傷害

2019-04-16 12:35

影／碰！大貨車加油結束駛出 疑內輪差撞毀收費亭

2019-04-16 09:32

影／他後方猥褻開單警 警譁然：另一警在做甚麼？

2019-04-16 13:31

全台警察都還沒穿新裝 這位警局長已穿新警服亮相

2019-04-16 12:14

休旅車飛1層樓高撞爆！駕駛不治

2019-04-16 00:01

再三天出獄 花蓮前縣長傅崐萁今獄中被檢調借訊

2019-04-15 20:34

國道未保持46公尺車距挨罰 他告贏撤3千罰鍰

2019-04-15 16:12

影／蘆竹王陽明在警察背後猥褻 警方看完硬起來：嚴辦

2019-04-16 11:27

這輛車一停2個月 仔細一看…裡頭2黑屍

2019-04-16 00:01

4男女開房歡唱全待浴室 警入內才發現真相是毒趴

2019-04-15 22:14

國三生從學校4樓墜落頭破血流 仍在加護病房急救

2019-04-15 14:57

他腸胃不舒服求診 卻被假中醫「隔衣針灸」刺破肺

2019-04-16 11:08

18日將出獄 傅崐萁突遭檢調借訊約談

2019-04-15 18:48

「以客為尊」大賣場疑客行竊 店員推人倒地惹爭議

2019-04-16 09:59

他24歲當總裁擁上兆股票 同袍相信下場超慘

2019-04-16 13:15

男童不明原因17樓跌落2樓遮雨棚 送高醫急救

2019-04-15 21:18

23周孕婦的水壺被加洗碗精 疑父親女友惡意添加

2019-04-15 20:59

水泥預拌車國一大翻覆 網友目擊驚險冒煙狀

2019-04-15 16:40

惡意讓孕婦喝下洗碗精 嫌犯聲稱只是故意洗不乾淨

2019-04-15 21:45

不酒駕很難嗎？ 醉男9度酒駕遭逮 竟怨警找麻煩

2019-04-16 09:44

5歲童商場嬉戲撞到人 恐龍爸媽竟批對方「沒教養」

2019-04-15 15:33

托嬰中心男嬰遭悶死 北市重罰30萬勒令停業1年

2019-04-15 21:07

假交易詐貸1.8億 檢調搜索普曜國際

2019-04-15 19:14

醫美診所傳糾紛 股東帶7人談判不成致衝突遭警帶回

2019-04-15 21:02

蘆竹王陽明猥褻警察 警方將通知到案依侮辱公務員法辦

2019-04-16 11:06

中信併台壽保開庭 台壽保前董：合併絕對正確

2019-04-15 17:59
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top