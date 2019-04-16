古蹟防火 消防署著眼2方面

2019-04-16 13:49 聯合報 記者 聯合報 記者 陳俊智 ╱即時報導



法國巴黎聖母院大火，引起世界各地關注，而古蹟防災的議題也再次受到重視。內政部消防署指出，古蹟由於建造年代久遠，抗災性遠不如現代建築，也無法按現代建築的標準要求比照辦理相關防火防災辦法，目前盡可能從周邊環境加強硬體設備和維護人員教育管理2方面下手，盡量減少火災發生的危險因子

消防署火災預防組長周文智表示，有時候，古蹟的美觀性、整體性會與防火防災工作衝突，難以兩全其美，所以針對建築本身的安全問題，得從面積大小、室內設計等方面著眼研究，設置偵煙設備及滅火器，而且各個古蹟建材不同，預防設計辦法也不同，例如台南孔廟的消防栓就設計在周遭空地，而非建築內部，盡量保持整體美觀。

此外，國內不少古蹟至今仍保留木造建築，例如台北龍山寺、嘉義配天宮和彰化元清觀等等，這些建築物的防火防災工作又比磚造建築更重要，除了硬體設備定期維護以外，人員的管理更顯重要。