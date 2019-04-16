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影／他後方猥褻開單警 警譁然：另一警在做甚麼？

2019-04-16 13:31聯合報 記者林佩均╱即時報導

自稱蘆竹王陽明男子李威德，昨網路流傳李被警方開單時，趁機從後做出抱住警員抽動下體等猥褻動作影片；畫面一出引發警界譁然，警界資深教官不敢置信直問，「另一個警員在幹嘛？」、「若是三個人要對他怎麼樣，實在是輕而易舉」。

影片中涉嫌猥褻警員的是自稱蘆竹王陽明男子李威德，畫面中警員彎腰低頭、背對李男在後車廂開單，李男竟在後方做出抱住警員、前後抽動下體等猥褻動作，另兩名友人貼近看警開單，第四名友人在旁拍攝畫面。

畫面曝光，警界一片譁然，台中一名30年資歷的資深教官直言，「這名警員太危險了！三個人要對他怎麼樣，實在是太輕而易舉了」，該名警員的執勤態度不對，絕對不能背對當事人、嫌疑人，槍械可能被搶奪外，更威脅到自身生命安全。

資深教官指出，員警的執勤安全觀念與態度相當重要，除了不能背對，也要與當事人保持約1.5公尺的安全距離，開單時忌諱「低頭開單」，要面向當事人將罰單盡量拿高寫，至少視線要能看到對方的動作，避免對方攻擊或是逃跑，另名警員則要在旁警戒。

對於新進的員警，教官會到派出所上執勤安全課程，並請正、副主管勤教時再加強執勤安全、觀念與態度，而分局每月固定舉辦常訓、臨檢前勤教，教官則會再次宣導執勤安全守則，保護同仁出勤安全。

桃園市蘆竹分局分局長李建民親上葉毓蘭臉書留言澄清，「有關網路流傳男子趁員警掣單告發交通違規時做出不雅動作影片一案，經清查係於台東縣轄境發生，掣單取締員警係為男性。」分局已跨轄協助台東成功分局共同依法從嚴究辦，並依違反社會秩序維護法移送法辦。

自稱蘆竹王陽明男子李威德，趁警員背對開單，竟從後做出抱住警員抽動下體等猥褻動作影...
自稱蘆竹王陽明男子李威德，趁警員背對開單，竟從後做出抱住警員抽動下體等猥褻動作影片，畫面一出引發警界譁然，警界資深教官不敢置信直問，「另一個警員在幹嘛？」。圖／擷取自前警大教授葉毓蘭臉書
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前警大教授葉毓蘭臉書大罵李男對警員的不雅行徑，並痛批「讓這個傢伙為他的意圖污辱執...
前警大教授葉毓蘭臉書大罵李男對警員的不雅行徑，並痛批「讓這個傢伙為他的意圖污辱執法人員付出代價！」圖／擷取自前警大教授葉毓蘭臉書
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