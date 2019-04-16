他24歲當總裁擁上兆股票 同袍相信下場超慘

2019-04-16 13:15 聯合報 記者 聯合報 記者 林伯驊 ╱即時報導



高雄24歲曹姓男子涉嫌向軍中同袍陳姓男子謊稱擔任公司總裁，持有股票價值上兆元，更說如果投資260萬買股票，1年就可獲利達2000萬元，陳也信以為真，陸續交付現金、信用卡，還辦100多萬元貸款，讓曹詐得約275萬元。高雄地院審理後依犯詐欺取財罪，判曹2年徒刑，可上訴。

判決指出，曹姓男子前年1月當兵期間認識同袍、志願役陳姓男子，曹退伍後，同年2月5日2人在金門某海鮮熱炒店聚餐，曹謊稱自己擁有上兆元的股票，秀出奇摩股市帳號為證，見陳上當後，曹並誇口說現擔任某公司總裁，事業龐大，有投資股票管道，只要提供260萬元買上市上櫃股票，1年後獲利可達2000萬元。

陳姓男子當天就先領出10萬元現金，還加3張信用卡給曹姓男子，之後又申請120萬元信用貸款，沒想到曹領出現金就花用，共229萬，另持信用卡刷了46萬多元，短短1、2月就揮霍275萬元；陳姓男子直到同年3月24日，曹根本沒依約定兌現股票操作成果，才驚覺被騙。

陳報警提告後，檢警發現曹姓男子僅是粗工，每天收入約1800元，月薪約4到5萬元，已婚、1名孩子，根本非他自稱的總裁。