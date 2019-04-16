停水夜間獨自外出載水 老翁寒夜路倒獲援救

2019-04-16 12:06 聯合報 記者 聯合報 記者 張弘昌 ╱即時報導



桃園龍潭92歲林姓老翁，在天氣濕冷夜晚，獨自騎著電動車外出未返家，家屬報警協尋。警方調閱監視器及動員協尋，發現老翁連人帶車，倒臥產業道路斜坡草皮，全身被雨淋濕。獲救老翁表示，家中停水想外出載水，沒想到天雨路滑深夜受困，家屬一再感謝警方全力動員，完成尋人任務。

龍潭分局石門派出所所長羅文綉、警員廖佩祺，昨晚8時許獲報，會同巡邏警力及民防人力，在老翁失去蹤跡的佳安路一帶，縮小範圍地毯式搜尋。

警方擔心年邁老翁濕冷夜間失蹤，如不趕緊找尋到，很容易發生危險，搜尋行經龍潭區佳安路段時，突發現老翁所騎乘電動車倒臥於產業道路旁斜坡上，老翁驚慌的蹲坐在旁邊草地上，可能是因為體力耗盡，雨水沾濕了衣褲，身體不停地顫抖。

警員隨即脫下風雨衣、外套給予保暖，攙扶老翁到附近的住家前休息，經警用電腦人臉辨識系統比對，確認失蹤老翁身分，順利的協助家屬找到老翁。

事後林姓老翁表示，因家裡停水1天，所以才會在傍晚，未告知家人情形下，獨自騎乘電動車，要到附近清水坑載水回家，未料因電動車上坡無力，且天雨路滑才倒臥於產業道路上，因年紀很大了，實在沒有力氣站起來，只能在等待有無路過民眾援助。