萬安演習5月舉行 同測空襲警報簡訊

2019-04-16 12:06 台灣醒報 記者張朝瑋╱台北報導



萬安42號演習將於5月舉行，屆時將進行交通管制。(photo by wikipedia) 分享 facebook 國防部16日宣布，萬安第42號演習將於5月27日至30日間分7個地區舉行，並會在13點30分至14點實施相關演練。此外今年還會進行針對彈道飛彈的「空中威脅告警」簡訊系統測試，請民眾切勿驚慌、配合演練進行。

國防部指出，今年萬安演習將在5月27至30日，分批於北部、南部及金門、東部及馬祖、中部及澎湖等地區進行，並結合軍方的漢光演習期程辦理，屆時將會在下午1點半時實施30分鐘的防情傳遞、警報發放、人車疏散避難、交通管制及戰災搶救等相關演練。

此次演習增加了各縣市政府的「應變指揮中心」轉移演練課目，國防部表示，希望能透過相關演練，要求縣市政府建置「備援應變指揮中心」及指管系統，確保戰時各級政府均能發揮指管運作效能。

此外，今年演習將會同步使用「警報聲號」、「災防告警」等警報系統，也會測試針對彈道飛彈威脅而設置的「空中威脅告警」簡訊系統，請民眾收到簡訊時切勿驚慌，並配合相關人員指示配合演練。

國防部呼籲民眾，演習期間務必配合相關人員指示，如有違反規定者，可依民防法裁罰新台幣3萬元以上15萬元以下罰鍰。全民防衛動員室主任韓岡明特別舉例指出，105年萬安39號演習時，高雄發生著名的「恐龍哥」在街上亂跑事件，後來當事人遭罰新台幣6萬元，民眾切勿重蹈覆轍、因小失大。

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