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影／美式賣場推人控行竊 被害人：身有12萬以為搶劫

2019-04-16 11:39聯合報 記者陳宏睿╱即時報導

台中市南屯區美式連鎖大賣場13日傳出指控陳姓消費者行竊，爆發推擠後，將陳推倒在地，全案曝光後，陳今現身說法，陳指控他從事裝修工程，當天到大賣場採買，採購前有先領要付廠商的工資12萬元在身上，結帳完一千餘元的商品後離開，未料卻在出口前被多名沒有識別證，也沒有賣場背心的不明人士攔阻，還稱要搜查包包，他以為是「搶劫」，當然拿出手機蒐證，不願配合，現在已提出告訴，讓司法還他公道。

陳姓消費者表示，他從事裝修工作，很多機會需要身上攜帶現金，以支付給廠商，13日當天他也是因要付款，所以身上有攜帶12萬元，但付款前先到南屯區的美式大賣場採買，原本有購買衛生紙，但後來發現外面下雨，所以沒有購買，但另有購買一些保健食品等生活用品，結帳約1千多元後，離開往出口前進。

陳姓消費者說，他往出口時，就出現多名身穿便服的「不明人士」阻攔，一開口就說要搜查他的包包，還一度拉扯他包包，他下意識當然以為這些人來意不善，「意圖行搶」，他馬上拿出手機蒐證，一旁的友人也幫忙蒐證，事後才有一名賣場人員現身，懷疑他有行竊物品，要搜查他的包包，但他向店家表示，他是某大型公益社團的成員，在場拉拉扯扯不好看，要不要直接到派出所釐清，但店家不願意，堅持不讓他離開現場。

陳姓消費者說，後來因堅持不讓他離開，他認為店家涉強制罪，堅持要走，沒想到卻被店家推倒在地，後來警方到場後，也證實他身上沒有任何未結帳的商品，他已提出妨害名譽、強制罪等相關告訴，透過司法還他公道。

美式連鎖大賣場則回應，已進入司法程序，不對相關過程進行說明。

美式大賣場控顧客行竊，無辜的陳姓消費者被推倒在地，事後警方檢視，陳無未結帳商品。...
美式大賣場控顧客行竊，無辜的陳姓消費者被推倒在地，事後警方檢視，陳無未結帳商品。圖／讀者提供
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台中市陳姓消費者13日被南屯區美式連鎖大賣場指控行竊，事後證實是烏龍，過程中多名...
台中市陳姓消費者13日被南屯區美式連鎖大賣場指控行竊，事後證實是烏龍，過程中多名未帶證件、身穿便衣的不明人士，一度拉扯他裝有12萬現金的包包，陳誤以為搶劫。記者陳宏睿／攝影
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美式大賣場控顧客行竊，無辜的陳姓消費者被推倒在地，事後警方檢視，陳無未結帳商品。...
美式大賣場控顧客行竊，無辜的陳姓消費者被推倒在地，事後警方檢視，陳無未結帳商品。圖／讀者提供
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