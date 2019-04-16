醉男酒駕車停派出所 咆哮拒酒測害老父母「廁所教子」

2019-04-16 11:07 聯合報 記者 聯合報 記者 賴郁薇 ╱即時報導



基隆市余姓男子自駕小客車，猛然大膽停放在中山派出所正門口，並在派出所外來回踱步咆哮，執勤員警見狀上前盤查，發現余男全身散發濃厚酒氣，要求配合酒測，醉氣醺腦的余男不願配合、頻頻叫囂，還假稱腹痛要求如廁，與員警僵持將近半小時，逼得員警只能請余男父母到派出所處理，苦情上演「廁所教子」，余男終於配合酒測，酒測值高達每公升0.37毫克，詢後依公共危險罪嫌送辦。

余男全身酒味濃厚，卻仍不願坦承酒駕，還頻頻對手機話筒咆哮，「你叫我來，我來了啊」，員警要求施行酒測遭拒，余男又突然大吼「我肚子痛啦」，企圖把員警轟出廁所。

見余男酒醉大鬧派出所，警方不得已只好通知余男父母到場協助處理。余家父母趕到派出所時，深知兒子惹麻煩，面露不好意思，再三向員警致歉。

余母還心急碎念道，「三個小孩都在家裡等你回家，結果你酒駕還鬧」。余父則走進廁所苦勸，見兒子還在鬧情緒，直說「這就是人家的程序，你就照規矩配合」。

余家兩老「廁所教子」，余男才終於心不甘情不願地配合酒測，酒測值高達每公升0.37毫克。經警方調查，余男與朋友有糾紛，不顧自己喝酒，仍執意開車到派出所跟朋友理論，全案詢後依公共危險罪嫌移送法辦。 余男酒駕還大膽將車停在派出所正門，又不願配合酒測，大鬧派出所。記者賴郁薇／翻攝 分享 facebook 余男酒駕還大膽將車停在派出所正門，又不願配合酒測，大鬧派出所。記者賴郁薇／攝影 分享 facebook 余男酒駕還大膽將車停在派出所正門，又不願配合酒測，大鬧派出所。記者賴郁薇／攝影 分享 facebook

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