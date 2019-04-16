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農業「超限戰」：資訊癱瘓 鄉民如何自救？

無緣！赴陸工作不養婚外子 男挨告遺棄獲不起訴

2019-04-16 11:07聯合報 記者賴佩璇╱即時報導

一名已婚的余姓男子與黃姓女子發生婚外情，進而在2004年產下一子，他認領兒子兩年後，僅用一通電話告知將赴陸工作，「與兒子無緣」讓他自生自滅，挨告遺棄罪。台北地檢署認為，雖余未養育兒子，但事實上還有他人保護生命，並沒發生危險、不能生存之虞，因此將他不起訴。

黃女指控，2004年兒子誕生後，余從11月12日認領他，僅照顧1年3月。2006年2月11日打電話說自己即將赴大陸地區工作，與兒子無緣，要讓小孩自生自滅。接著，他就逕自去工作，從未探視、關心兒子或給付生活費，已涉遺棄。

余姓男子堅詞否認遺棄，辯稱自己與黃女認識、交往之後，對方要求與原配離婚、改和她結婚，不答應就鬧脾氣，因此覺得兩人不適合，於是請調大陸。他表示，知道黃女的媽媽有在照顧小孩，且有在合理範圍內支付扶養費。

檢方指出，刑法第294條第1項後段之遺棄罪，是對無自救能力之人，不盡扶養或保護義務，導致他有不能生存之虞。但最高法院判例說過，如負有此義務之人，不盡其義務，而事實上仍有其他人養育、保護，讓這生命不發生危險，則不成立遺棄罪。

檢方認為，余雖從2006年起就沒扶養兒子，也沒給黃女扶養費，但他赴陸前已先聯絡黃女照顧兒子，且兒子現由外婆照顧，可證明余雖未對兒子的生存，做出必要的扶養、養育或保護，但事實上仍有他人為之，對於兒子的生命並不發生危險，沒造成他不能生存之虞，因此不起訴。

法界人士批評，最高法院的見解，讓實務界太過限縮，「簡直是架空了遺棄罪的適用」，刑法應是要制止「有照顧義務的人，卻不去照顧對方。」否則依照這種論述，只要有社會資源、福利存在的一天，就難成立遺棄罪，無法施以刑罰。

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